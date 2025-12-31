Por la boca muere el pez

Por primera vez en democracia los tres partidos con representación en la Corporación Municipal han tenido el gobierno, así que cualquier cosa que digan puede contrastarse con lo que hicieron en el pasado. El PSOE tuvo 16 años el Ayuntamiento con "Don Carlos", a quien ellos mismo echaron, en esa época empezó la despoblación de la ciudad así que poco pueden decir ahora. Adelante Izquierda Gaditana han estado 8 años en el gobierno , así que no pueden hablar de inaugurar obras porque ellos lo hacían , cosa diferente es que con los impuestos de los gaditanos paguemos a un descerebrado que se dedica a insultar a la oposición desde las redes sociales del grupo municipal popular, con el apoyo, suponemos, del propio alcalde, en un ejercicio de corrupción evidente. De manera especial conviene recordar a los de IU que tuvieron a su cargo 8 años urbanismo y vivienda , con resultados peores que mediocres .Y el propio PP estuvo 20 años en el poder con Teófila, Bruno de teniente de alcalde, expulsados por el voto popular cuando se gastaban al año 10 millones de euros en propaganda.