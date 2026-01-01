Badalona

Me resulta repugnante la actuación del Ayuntamiento de Badalona con respecto a los migrantes refugiados en un pabellón abandonado. Me es indiferente que fuera a las puertas de la Navidad, sí es importante que se ha hecho en medio de un temporal y sin ofrecer soluciones a las 400 personas allí resguardadas. García Albiol es un ser repugnante, y quienes lo defienden o apoyan se ponen a su mismo nivel moral. Qué decir de los vecinos que se pusieron a las puertas de una iglesia para impedir que dieran refugio a los migrantes. Qué tiempos aquellos en los que Serrat cataba "qué bonito es Badalona, en invierno y en verano".