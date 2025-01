Artículo 47 de la Constitución. Por Fernando Santiago

ARTÍCULO 47 DE LA CONSTITUCIÓN

El problema de la vivienda tiene antigüedad en Cádiz. La pérdida de población empezó con Carlos Díaz, siguió con Teófila, luego con Kichi y ahora con Bruno. En plena posguerra había chabolas en La Viña, familias vivían hacinadas en las bóvedas de Puerta Tierra y en los glacis. Tras la Explosión se construyeron barrios enteros (el Avecrén, las Casitas Bajas). En los años 50 se entregaron las del Cerro del Moro, los nietos de los adjudicatarios pretenden ahora que el Estado les entrega maravillosos pisos. Añoveros acuñó la expresión “chabolismo vertical” para referirse a la infravivienda de amplias zonas del Casco (Santa María, Pópulo, San Juan, La Viña), expresión que llegó a pronunciar el alcalde Beltrami en presencia del recién entronizado Rey Juan Carlos desde el balcón de San Juan de Dios. Carlos Díaz no hizo nada al respecto, se gastó los dineros del rescate del puente o del Plan Andalucía 92 en obras suntuarias como el Paseo Marítimo, la piscina, el Museo del Ná y la Ciudad del Mar . La primera vez que hubo una política de viviendas en Cádiz fue con la Junta de Andalucía gracias a Luis Pizarro, que creó la Oficina de Rehabilitación del Casco, copiada luego en otras ciudades. Esa política se frenó , operaciones puntuales en Cortadura, en el Cerro, en alguna finca del Casco y poco más.En 1990 hicimos una campaña contra la infravivienda que presentamos en el patio de la Casa Grande de la Plaza Pinto. Ahora parece que todos los problemas se ciñen a las 2.000 viviendas turísticas que hay en la ciudad, nadie ha reparado que Cádiz tiene 50 mil pisos y que hay 5.000 vacías, pero como somos mulos de reata, si en otras partes se ponen contra las viviendas turísticas, pues nosotros también, aunque no sea la causa del problema por el que los alquileres están elevados solo, en el centro, no lo olvidemos, que en Loreto o Guillén Moreno siguen a precios normales por mucho que, como dice el refrán, “no todo el mundo puede vivir en la calle Real”. Por mucho coaching que se invente la concejala de Vivienda, por mucha palabrería del Ayuntamiento, por mucho megáfono de la oposición, por mucha modificación del PGOU, va a ser difícil resolver el problema de la vivienda dentro del término municipal de Cádiz. Se hará la operación Navalips de aquí a 10 años, lo mismo en Tolosa Latour, se pondrán viviendas de lujo en Náutica por mucho que diga el Ayuntamiento, el Gobierno de España hará trucos de magia para que sigamos como siempre. Y Manuel Rancés 3 en manos del Gobierno de España sin que nadie haya dicho ni pío. Como cantaban Los Príncipes Encantados, Gracias Igualmente: tú vives en un palacio de cristal y yo vivo en casa de mis suegros. Con estos bueyes aramos.

Fernando Santiago