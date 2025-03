Aquelarre

Tengo que decir primero que Cayetana Álvarez de Toledo me parece una mujer brillante, simpática y cariñosa, el premio que le ha concedido el Club Liberal me parece muy acertado. Escucho siempre con interés sus intervenciones en el Congreso, látigo de Félix Bolaños. Su libro me pareció muy interesante y bien escrito. Ni que decir tiene que difiero de muchas de sus opiniones. Dicho todo lo anterior, al acto del sábado por la noche en el Parador era un aquelarre de la derecha gaditana, no solo del PP, aunque fueran mayoría, sino también de Vox. Las mujeres con sus mejores galas recién salidas de la peluquería, los hombres con traje oscuro, parecía una boda.