Álvaro Domecq

Hará unos 40 años , la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre dependía de la Diputación . Con Alfonso Perales de presidente se decidió que fuera a Madrid durante la celebración de FITUR, al frente de la Escuela Álvaro Domecq. Recuerdo haberle escuchado a Perales: “ quien nos iba a decir a nosotros hace unos años que Domecq iba a ser nuestro subordinado”. El padre, por cierto, fue presidente de la Diputación . Le prohibía a los funcionarios que salieran en agrupaciones de carnaval porque eso era de chusma.