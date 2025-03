La almendra de la M30. Por Fernando Santiago

LA ALMENDRA DE LA M30

Que levante la mano aquel que no haya visto el río Manzanares con el caudal por encima de toda previsión. Supongo que ya todo el mundo se sabe los nombres de los puentes sobre el Manzanares en Madrid: de los Franceses, de Segovia, de Toledo, de Praga, de la Princesa. La brasa que nos dan con el Manzanares es épica, todas las televisiones tienen dispuestas sus unidades móviles en la ribera del río, siempre hay un pobre redactor haciendo su entrada en directo bajo un paraguas o con chubasquero.¿Alguien no se ha enterado de que llueve en Madrid? En la política y en los medios de comunicación hay obsesión sobre lo que ocurre en la capital de España. Da igual que el Guadalete se desborde en La Corta de la Cartuja cada dos por tres , que hubo un tiempo en que el lago Ligustino llegaba de El Puerto a Sevilla, que las marismas de Doñana se han inundado, que el Guadalquivir baje caudaloso casi por encima del puente romano de Córdoba, es lo mismo si en algún pueblo de la provincia de Málaga ha habido una riada , incluso de que se haya inundado Ávila. Nos hemos olvidado ya del barranco del Poyo y de la DANA de Valencia porque Madrid lo ocupa todo. No es de extrañar que la política española esté enfocada a las broncas en el Congreso, en la última tontería de Díaz Ayuso , en las entradas y salidas de González Amador, Koldo, Ábalos, Begoña Gómez en los juzgados de la plaza Castilla o en la Audiencia Nacional. Si alguien levanta la voz en la Carrera de San Jerónimo parece que lo oímos en toda España. Eso que llaman la polarización en los madriles yo no la veo en Cádiz. Es cierto que soy poco de bares pero observo cómo la gente habla antes del robo del Madrid en la Champions por el penalti de Julián Álvarez , del Gago, Bienvenido, el Gómez o cualquier agrupación, del destrozo en la capilla de Capuchinos para que pueda entrar y salir la cofradía de la Oración en el Huerto. De política se habla poco y cuando ocurre no se oyen insultos. La gente no sabe dónde está el Puente de los Franceses pero sí sabe que se ha tenido que cortar la autopista de Sevilla o el tren por las inundaciones. Supongo que en cualquier parte de España pasará lo mismo, que están hasta el gorro de la importancia que se le da a lo que ocurre en Madrid quizás por la pereza de los jefes de las televisiones, la polarización en esa pequeña zona que llaman la almendra de la M30, la parte del centro de Madrid donde tienen su sede las instituciones públicas, los medios de comunicación y las empresas del IBEX, donde están los reservados para dilucidar los asuntos políticos y económicos. España es más grande que todo eso, con muchos problemas ajenos a los cenáculos de la capital del Reino. Lo cantó ya hace tiempo la Chirigota de Casapuerta.

Fernando Santiago