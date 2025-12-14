Lo de Algeciras

Un pronóstico: lo de Landaluce quedará en nada. No sé si la fiscalía investigará, si lo hace el Tribunal Supremo tiene que pedir un suplicatorio al Senado, si se lo dan dudo mucho que las dos supuestas protagonistas declaren contra Landaluce. Paradoja: el PSOE federal dice que no puede mandar a la fiscalía las denuncias contra Salazar pero sí puede mandar la denuncia contra un alcalde del PP,más parece una manera de tapar el vendaval de casos de acoso y corrupción en el Partido Socialista.. Dicho lo cual, ha sido un antiguo concejal del PP, Luis Ángel Fernández, el que mandó al PSOE los whatsapp de dos concejalas del PP que, según parece, incriminan a Landaluce. Pues bien, Luis Ángel Fernández fue diputado provincial de Personal entre 2011 y 2015, durante la presidencia de José Loaiza. Despidió al médico de la Residencia de Ancianos de La Línea para poner en su lugar a Edurne Zabalza Gallego, que era concejala del PP en Algeciras, por lo visto era muy amiga suya. Cuando UGT lo denunció en una asamblea , el sindicalista recibió una llamada del diputado "por favor, que no se entere Mercedes Colombo", eso por no hablar de la arrogancia con la que actuaba en la Residencia de Ancianos la tal Edurne al saberse protegida. Siempre habla un mudo.