El alcalde

Una pregunta :¿ es pertinente que la gente se ponga a aplaudir en Santa María cuando Bruno García le coloca el bastón de mando al Nazareno? Yo creí que las iglesias eran un lugar de recogimiento y respeto , no un estadio de fútbol . Me ha resultado raro ver al alcalde santiguarse tras el acto. Desconozco las creencias de Bruno así que no lo critico, lo he visto raro nada más . Kichi usó esa mezcla de populismo mamarracho y supuesto laicismo , quizás por eso lo he visto extraño.