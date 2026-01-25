El actor de moda enamorado de Cádiz. En La Voz del Sur

Finn Bennet, el príncipe de fuego de Juego de Tronos, confiesa su amor por Cádiz: "Mi padre vive allí"

El actor que interpreta a Aerion Targaryen, revela en una entrevista su conexión familiar con la ciudad y no esconde su admiración por Cádiz

Finn Bennet, actor de la precuela de 'Juego de Tronos' revela su amor y vinculación con Cádiz.

Míriam Bocanegra

22 de enero de 2026 a las 15:34h

Finn Bennet, conocido por dar vida a Aerion Targaryen en El Caballero de los Siete Reinos, se ha consolidado como una de las figuras más comentadas de la precuela de Juego de Tronos. Su personaje, hijo del rey Maekar I, es un príncipe cruel y arrogante, obsesionado con convertirse en dragón, cuya historia termina trágicamente al beber fuego valyrio, convencido de que así lograría transformarse.

Más allá de la ficción, Bennet ha mostrado un lado más cercano y personal durante una entrevista con Santi Alverú para Cinemanía. Allí reveló sus vínculos con España y, en especial, con Cádiz, ciudad que admira profundamente y en la que reside parte de su familia.

Un fan confeso de Cádiz

En la conversación, el entrevistador y el protagonista hablaban sobre España. Tras dejar ver que entiende de las zonas más allá de las capitales, averiguó que Alverú era de un lugar cercano a San Sebastián. "A mí me encanta España, me encanta Cádiz", revela el actor. Alverú quedaba perplejo, pues su pareja también es de la ciudad. "Mi padre vive en Cádiz. Me encanta, es la mejor ciudad del mundo", sentencia con una sonrisa.

"¡Ojalá encontrarnos allí algún día!", le desea el periodista, y la respuesta afirmativa abre la posibilidad de que encontrar a un auténtico Targaryen por la capital gaditana no sea un sueño, sino que pueda convertirse en una realidad.

Grandes noticias (al fin) para el aeropuerto de Jerez en 2026: Vueling incrementa sus vuelos y así queda el panorama

Desalojan tres cursos del CEIP Gloria Fuertes de Jerez por el derrumbe del techo de una bodega abandonada

'Ingrid' ya se deja notar en la Sierra de Cádiz: se desbordan varios ríos y arroyos

Los retos de interpretar a villanos

Bennet también reflexiona sobre la dificultad de dar vida a un personaje odiado por el público: "Estoy un poco nervioso por eso. No sé cuál es la solución; no espero un gran cambio en la forma en que se trata a los actores por su trabajo. Lo único que puedo hacer es quizá mantenerme alejado de las redes sociales", explicó. Y añadió: "No pasa nada, significa que estoy haciendo bien mi trabajo".

Con estas palabras, Bennet combina su pasión por Cádiz con la madurez frente a la interpretación de roles complejos, dejando claro que la cercanía con su ciudad y la dedicación a su trabajo forman parte de su esencia como actor.