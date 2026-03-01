Aborto

Soy de la opinión de que cualquier cambio en la Constitución debe contar con el mayor apoyo posible, como el que tuvo cuando se aprobó. Creo que está muy bien que se incluyese como un derecho la interrupción voluntaria del embarazo , pero el Gobierno sabe que no tiene apoyos para esta reforma. El Gobierno es especialista en lanzar debates que no van a ningún lado, como la restricción a los menores del acceso a las redes sociales, no se aprobará jamás pero se hará ruido, o las limitaciones en la publicidad institucional. Tormentas en vaso de agua, echarle carne a los leones para que se entretengan para dar la impresión que se gobierna cuando no se hace.