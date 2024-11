“Lo más importante es el cuidado integral de los pacientes, tanto durante la hospitalización como posteriormente”

Pregunta.-Vemos que has decorado la zona de pediatría de una manera muy especial para los niños. ¿Qué te cuentan los más pequeños pacientes sobre ello?

Respuesta.-Intentamos que los niños, aunque estén enfermos y no quieran estar aquí, se sientan lo más felices y cómodos posible. Lo importante es que se sientan casi como en casa, incluso en una situación tan difícil.

P.–¿Cómo es trabajar con niños en un entorno hospitalario?

R.–Trabajar con niños es divertido, incluso cuando están enfermitos. Son graciosos y cariñosos. Transmitiéndoles tranquilidad, es muy fácil hacer todo con ellos.

P.–¿Qué diferencia a este hospital en el área de pediatría de otros hospitales?

R.–Creo que la principal diferencia es que establecemos vínculos, tanto con los niños como con sus madres. Ese vínculo emocional facilita mucho el trato y genera una conexión de confianza y seguridad.

P.–¿Qué destacarías de trabajar en el grupo de hospitales Pascual y, específicamente, en el Hospital de Santa María del Puerto?

R.–Me gusta porque es un trabajo en equipo, todos trabajamos unidos con el mismo fin: que el hospital funcione bien, que los pacientes estén cómodos, felices y que se vayan contentos, agradecidos. Eso aquí sí sucede.

P.–Trabajando en pediatría, imagino que también debes tratar con las familias. ¿Cómo es esa experiencia?

R.–Para mí, el paciente no es lo único importante. Los miedos, temores y nervios que tiene el paciente los comparte su familia. Necesitan claridad, un mensaje transparente, para irse de aquí con tranquilidad.

P.–Desde el punto de vista de la enfermería, ¿qué es lo más importante?

R.–Es esencial saber explicar claramente lo que va a ocurrir en todo momento, el tratamiento que recibirán, y que los pacientes se sientan como en casa, que no estén asustados, sino cómodos.

P.–¿Hay algo más que consideres importante destacar sobre el área de pediatría?

R.–Lo más importante es el cuidado integral de los pacientes, tanto en el momento de la hospitalización como posteriormente. Es algo en lo que se educa al personal nuevo para que sigan esa metodología de trabajo.

P.–¿Cuántos años llevas trabajando en este Hospital?

R.–Llevo 24 años trabajando aquí.

P.–Después de todos estos años, ¿qué es lo que te llevas?

R.–Me llevo una familia. Una familia a la que he ayudado para que el hospital funcione y que me ha apoyado cuando lo he necesitado.