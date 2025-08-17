Una empresa especial, una familia

Varias generaciones se despidieron de Motores Cádiz con una fiesta a lo grande.

Me gustaría hacer un breve resumen de mis 45 años en la empresa Motores Cádiz:

Don Joaquín Anglada fue su fundador, gran emprendedor (Gestoria Anglada, Autoescuela Anglada, Castro y Gutiérrez, Motores Cádiz) mejor persona, humano, entrañable, gran amigo, hombre de palabra.

Don Joaquín compró Motores Cádiz en agosto del año 1980 con diez trabajadores y, pronto, comenzó a crecer. Yo fui su primera contratación, por este motivo la historia de esta empresa es también mi historia.

Hasta el último día ha sido para todos sus trabajadores una empresa muy especial, una familia, un ambiente único y maravilloso, que solo se podía mantener día a día teniendo al mejor y más profesional equipo.

En agosto del año 1996, Motores Cádiz compró la firma Autobravía, situada en El Puerto de Santa María, y de esta forma amplió la familia, incorporando a todos los compañeros que entonces trabajaban allí.

En el año 2000, adquirió Automeridional (Algeciras) y en Chiclana, en el 2011. Continuo con todo el personal que tenían esas empresas, e incluso lo amplió. Y de ser yo la número 11, pasamos a ser 120 personas, grande muy grande y especial muy especial, conservando siempre su esencia, porque eso es lo que ha sido Motores Cádiz.

Don Joaquín Anglada.

Desde que conocí a don Joaquín con 15 años, he trabajado en Administración, en Recambios, en Recepción, en Ventas… Feliz de haber compartido tantas ilusiones, fiestas, chatarras desde la del jamón y el queso sin mucho más, hasta llegar a contratar viajes, fines de semanade convivencias con las familias, espectáculos y los mejores catering, siempre compartiendo con nosotros los buenos resultados de la empresa.

La segunda etapa, y no menos importante, es la llegada de su hija, Emilia Anglada, quien con su paciencia y confianza ha permitido a la empresa Motores Cádiz apartarse de la automoción, conservando todos los puestos de trabajo en idénticas condiciones, demostrándonos, junto con su hijo Hugo y Carmen, su gran implicación, afecto y responsabilidad en estos momentos que han resultado tan importantes para todos.

Termino muy agradecida a don Joaquín Anglada, a su esposa doña Emilia, a su hija Emilia, a su nieto Hugo y a su mujer, Carmen Rubio, que han confiado en mí en momentos muy difíciles. Agradezco tambien el compromiso con el que han trabajado todos los compañeros, todos nuestros talleres autorizados -Fadrica, Mateo Santamaría, Permotor del Estrecho, Talleres Dumas y José Gavilán, a todos nuestros colaboradores y, por supuesto, a nuestros clientes que durante 45 años han hecho posible que podamos seguir aquí.

El pasado viernes, nos reunimos para despedirnos de Motores Cádiz varias generaciones, a las que he tenido el honor y el orgullo de conocer. Hemos hecho una fiesta a lo grande, como a don Joaquín le habría gustado, al estilo de Motores Cádiz, una celebración llena de alegría, anécdotas, música, baile...

La esencia, que es el equipo, sigue ahí y estará siempre, aunque ahora con otro nombre y bajo la dirección de otra empresa.