Doctor Pablo Morales: “La cirugía de juanetes ha cambiado. Hoy no duele y permite caminar casi desde el mismo día”

Durante años, los juanetes han sido una de las patologías del pie que más dudas y temores han generado entre los pacientes. Sin embargo, las técnicas actuales han cambiado radicalmente el panorama. El doctor Pablo Morales, de la Clínica del Pie Morales, actualmente instalado en Cádiz, en la zona de la Avenida Cayetano del Toro, explica cómo ha evolucionado este tipo de intervención y qué puede esperar un paciente hoy en día.

Pregunta.La cirugía de juanetes sigue generando cierto respeto. ¿Continúa siendo un procedimiento doloroso?

Respuesta.Es lógico que haya esa percepción, porque durante mucho tiempo esta cirugía fue más agresiva y las recuperaciones eran lentas y dolorosas. Pero, hoy en día, ha evolucionado mucho. La intervención se realiza con anestesia local directamente en el pie, algo más cómodo para el paciente y se utiliza una técnica muy meticulosa basada en la disección roma, que consiste en separar los tejidos de una forma suave, sin dañarlos. El resultado es que, en general, la intervención prácticamente no duele. Siempre veo que esto sorprende muchísimo al paciente.

En general, la intervención prácticamente no duele. Esto sorprende muchísimo al paciente”

P.¿Cómo se corrige exactamente un juanete?

R.En nuestro caso, realizamos una cirugía abierta, pero siguiendo un enfoque muy actual: incisiones pequeñas, acceso cuidadoso y trabajo detallado sobre la deformidad en sí y, especialmente, sobre las partes blandas que lo rodean. Entendemos que el juanete no es solo ‘un hueso fuera de su sitio’. Es una deformidad compleja que implica tendones, capsula articular y ligamentos.

R.Para nosotros, esa parte es clave: si solo se corrige el hueso, el problema puede volver; si se elige bien la técnica y además se actúa de forma adecuada sobre los tejidos blandos, el resultado suele ser definitivo.

El doctor Pablo Morales.

P.¿Y qué hay de la recuperación? ¿Cuándo puede caminar el paciente?

R.La verdad es que el paciente sale de la intervención caminando por su propio pie con un zapato postquirúrgico, para garantizar que todo cure adecuadamente.

R.Con respecto al alta médica para la incorporación a su vida laboral, va a depender mucho de su labor profesional: la persona que trabaje sentada casi podría reincorporarse a su actividad laboral una semana después de la intervención, aunque siempre depende de cada caso.

P.Después de diez años en Madrid, entre clínicas y quirófanos, ¿qué supone volver a trabajar en su tierra?

R.Para mí ha sido volver a respirar hondo. En Madrid, aprendí muchísimo y viví un ritmo muy intenso, pero siempre decía que algún día volvería a Cádiz, “a andar algo más despacio… y a comer mucho mejor” (ríe).

R.Volver aquí me ha dado una tranquilidad que echaba de menos. Estás cerca de tu gente, ves a pacientes que podrían ser vecinos, familiares de amigos, personas de toda la vida… y eso te conecta mucho con lo que haces.

R.Además, me he traído conmigo todo lo aprendido y el equipo con el que trabajaba allí viaja aquí para las intervenciones, así que me he quedado con lo mejor de los dos mundos.

P.También ofrecen procedimientos ecoguiados. ¿Qué son exactamente y para qué sirven?

R.Son técnicas mínimamente invasivas en las que utilizamos el ecógrafo, para ver en tiempo real lo que ocurre dentro del pie. Eso nos permite tratar problemas muy localizados con una precisión enorme.

Muchas veces el miedo viene de una idea que ya no se corresponde con la realidad”

R.Un ejemplo es la radiofrecuencia ecoguiada para el neuroma de Morton. Consiste en localizar el nervio que está dando dolor mediante ecografía, introducir un terminal muy fino y aplicar una energía controlada que desactiva ese dolor sin necesidad de abrir.

P.¿Qué le diría a alguien que lleva años pensando en operarse, pero no se atreve?

R.Que se informe. Muchas veces el miedo viene de una idea que ya no se corresponde con la realidad. La cirugía de hoy no tiene nada que ver con la de antes: en general, el proceso es mucho más amable. Siempre digo que lo más frecuente, cuando hacemos una revisión semanas después, es escuchar: “Si lo llego a saber, me opero antes”.