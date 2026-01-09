Un vino del sevillano Raúl Moreno, entre los diez ibéricos de 2025 para Decanter

La prestigiosa publicación Decanter, referencial para los grandes amantes del vino de todo el mundo, acaba de publicar su selección de vinos del pasado 2025, Wines of the Year, donde se encuentra un vino andaluz entre los cinco ibéricos (españoles y portugueses) que no están incluidos en el apartado de Rioja: el gaditano vino de pasto La Pretensión 2022, del bodeguero sevillano Raúl Moreno. Se trata de un monovarietal de uva moscatel procedente del pago Balbaína de El Puerto de Santa María, lo que supone un espaldarazo para el joven productor, para los pujantes vinos sin encabezar de la comarca gaditana y para las modernas propuestas andaluzas que proliferan.

La Pretensión es un vino seco y con enorme estructura, con un gran equilibrio por su salinidad y final ligeramente amargo, donde se conjuga la mineralidad con una viva riqueza aromática y frutal, que recuerda al melocotón y el albaricoque. Tras una fermentación con hollejos y un 20% del raspón durante dos semanas, una extracción suave y una mínima intervención, no se realiza filtrado, para respetar al máximo sus aromas y notas organolépticas originales. El vino se cría en dos barricas de cognac de 350 litros, una con velo de flor y otra que se rellena religiosamente cada semana.

El enólogo y bodeguero sevillano Raúl Moreno se está consolidando con sus audaces e innovadoras propuestas vinícolas en los viñedos gaditanos que ha ido adquiriendo. Recorrió Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Georgia, Sudáfrica o Australia, país donde cimentó en gran parte su formación antes de retornar a España. En su variado catálogo caben vinos tranquilos con velo de flor, tintos de una rabiosa personalidad (hoy trabaja con numerosas variedades canarias y portuguesas), claretes, orange wines, un amareto al estilo italiano y trabaja en el proyecto de su primer fino. Varias de sus etiquetas lucen en restaurantes de alta cocina española.

Junto a La Pretensión, los cuatro vinos ibéricos al margen de la DOCa Rioja que han sido reconocidos por Decanter dentro de los Wines of the Year son: el espumoso La Capella Cava de Juvé y Camps 2011; Finca Las Dueñas de Francisco Barona 2021 (Ribera del Duero), Memórias de Alves de Sousa (Douro, Portugal) y el oporto Kopke 80 Year Old Tawny.

Los cinco vinos de Rioja seleccionados han sido: CVNE Monopole blanco 2018, Jesús Acha Senda de Haro Blanco 2018, La Bendecida de Carlos Sánchez 2022, La Quinta Cruz Mazuelo de Miguel Merino y UV 2022 de Remírez de Ganuza.