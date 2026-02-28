El Teatro de la Maestranza acoge el 28 de febrero la gala del Día de Andalucía con la entrega de Medallas de Andalucía y títulos de Hijo Predilecto 2026, a partir de las 12:00

La entrega de Medallas de Andalucía y los títulos de Hijo Predilecto 2026 se celebra a partir de las 12:00 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La cita se enmarca en la programación institucional del Día de Andalucía (28 de febrero). El Teatro de la Maestranza es la sede oficial de la gala del Día de Andalucía, en la que la Junta de Andalucía entrega las Medallas de Andalucía y los títulos de Hijos Predilectos.

Se trata de un evento institucional que celebra la autonomía andaluza mediante un acto solemne y actuaciones artísticas, con la presencia de destacadas personalidades, además de los premiados.