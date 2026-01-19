La última revisión del tren de Iryo siniestrado en Adamuz se produjo hace cuatro días

El tren de la compañía Iryo que descarriló este domingo en el término municipal de Adamuz había pasado su última revisión el pasado 15 de enero, apenas cuatro días antes del suceso, y fue fabricado en el año 2022, según ha informado la propia empresa.

Iryo ha señalado en un comunicado que mantiene una comunicación permanente con todas las instituciones implicadas en la gestión del incidente, entre ellas el Ministerio de Transportes, ADIF, la Delegación del Gobierno, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba, y ha agradecido la solidaridad mostrada, así como la rapidez en la respuesta y el despliegue de medios humanos y técnicos desde el primer momento.

Asimismo, la compañía ha subrayado que se encuentra a plena disposición de la comisión encargada de investigar las causas del accidente, con la que colaborará de manera total y transparente, facilitando toda la información y documentación que le sea requerida para esclarecer lo ocurrido.