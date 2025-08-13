La tasa de emancipación de los jóvenes andaluces marca el registro más bajo en cuatro años

El alto precio de la vivienda y los sueldos bajos son dos obstáculos a los que se enfrentan los andaluces en su cotidianidad. Esta realidad –las abultadas rentas y los reducidos salarios– impide que los jóvenes den el paso para volar de la casa de los padres, un impedimento que se hace más y más evidente en Andalucía. Así lo indican los datos: sólo doce de cada cien andaluces de entre 16 y 29 años están emancipados, la tasa más reducida de España sólo más alta que la de Castilla-La Mancha.

El Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud ha publicado las cifras del último trimestre de 2024. La ratio andaluza ha continuado el descenso en ese periodo y es la más baja desde 2021. En 2008, antes del reventón de la burbuja inmobiliaria que antecedió a la gran recesión, la proporción de jóvenes que vivía fuera de casa paterna rondaba entonces el 20%.

Aunque los grandes números del PIB, del desempleo o de los afiliados a la Seguridad Social siguen presentando estadísticas alentadoras, los jóvenes no perciben unas perspectivas de sueldos y rentas favorables cuando la tendencia de la emancipación sigue declinando año tras año. Los obstáculos no sólo persisten sino que se revelan más espinosos si se tienen en cuenta las cifras de la emancipación en Andalucía. Los factores señalados, el precio de la vivienda y los sueldos bajos, figuraron entre los principales problemas en Andalucía en el barómetro del Centra de junio.

El estudio del Consejo de la Juventud ofrece además los datos de los salarios por comunidad autónoma, situándose los andaluces con menos de 30 años a la cola de España, solamente por delante de Canarias y Extremadura, donde la tasa de la emancipación es más elevada. De ahí que los especialistas concluyan que no es sólo ése el factor limitante y que cuestiones como la dificultad del acceso a la vivienda, cada vez más acusada en Andalucía, están contribuyendo a la escasa independencia de los andaluces.

El coste de la vivienda para un andaluz asalariado con menos de 30 años superó a finales del pasado año el 60%, por encima del esfuerzo que hacen en Cataluña. Únicamente los jóvenes de Baleares, Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias dedican una mayor proporción del salario para acceder a la vivienda.

Son numerosas las voces que avisan de la dificultad que entraña la adquisición de una vivienda en Andalucía, donde los inmuebles se dedican más y más al alojamiento turístico. El efecto al alza de ese mercado provoca una subida de los precios para los residentes. El coste del alquiler mediano de un joven andaluz era en 2023 de 856 euros, según los datos del Consejo de la Juventud, quedándole apenas 177 euros al mes para “pagar los suministros y cubrir las necesidades”.

La emancipación suele ser la condición para la formación de una familia, para el nido y los polluelos. No son pocos las investigaciones que vinculan la reducción de la natalidad a las escasas posibilidades de los jóvenes para emanciparse. No es de extrañar que el crecimiento de la población andaluza del 0,6% registrado en el primer semestre de 2025, según informó la pasada semana el Instituto Nacional de Estadística, se deba exclusivamente a la llegada de migrantes.

El Consejo de la Juventud reclama al Ministerio de Vivienda un sistema de seguimiento para evaluar la evolución de la situación de los jóvenes y reformar las políticas que no están funcionando. Entre otras cuestiones, según refleja Efe en una nota, piden la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda –que rechaza la Junta de Andalucía, entre otros gobiernos autonómicos–, el refuerzo del Bono Alquiler Joven y más vivienda pública para los jóvenes.

Por su parte, UGT Andalucía ha lamentado, con motivo del Día Mundial de la Juventud, la "precariedad estructural" que padecen los jóvenes y ha defendido la necesidad de un pacto por el empleo juvenil "digno. El sindicato, informa Europa Press, vuelve a reclamar más vivienda pública de alquiler para jóvenes, ayudas al alquiler vinculadas al salario y "políticas fiscales que frenen la especulación". "Y esto se une a que los salarios son una pieza clave de cualquier proyecto de emancipación dado que para poder consolidar una independencia económica es preciso tener ingresos suficientes con los que sufragar los gastos básicos", añade UGT.