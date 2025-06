Susana Díaz: "Por mantener una posición política no se puede orillar a la gente"

Primarias, crisis de partido, traiciones... y algunos cargos que fueron de Ciudadanos, además de susanistas irredentos que mantienen su militancia en el PSOE, aunque ya fuera de todo cargo. La cita era curiosa. La ex presidenta de la Junta, Susana Díaz, presentaba en Sevilla el libro 'Del cortijo al escaño' que ha escrito el ex diputado de Ciudadanos, José Antonio Funes, una obra en la que cuenta su paso por la política y que la senadora ha prologado.

"Yo estoy suelta de manos", decía Susana Díaz en una de sus intervenciones durante la charla que ha mantenido con el autor moderada por la periodista Celia Díaz. Y decía muchas cosas más allá de vaticinar una convocatoria electoral adelantada por la crisis que está viviendo el Gobierno de Pedro Sánchez. "Por mantener una posición política no se puede orillar a la gente", afirmaba en una acusación directa a la manera de Sánchez de dirigir el PSOE. "Lo valiente no es rodearte de gente que te aplauda, sino que te aporte; eres más fuerte cuando más crítica es la gente que te rodea", defendía en varias ocasiones durante su intervención. Unas reflexiones curiosas para quien durante años dirigió el PSOE de Andalucía con mano de hierro, primero desde la secretaría de Organización del PSOE de Sevilla, después del regional y finalmente, como secretaria general y presidenta de la Junta.

Con cierta nostalgia de lo que supuso Ciudadanos para la política andaluza, el autor del libro, José Antonio Funes, explicaba sus orígenes humildes "el cortijo del que salí no tenía agua y el quinqué era como la Inteligencia Artificial", y cómo se decepcionó de la política, "sufrí acoso y persecución por uno que luego fue alcalde de Granada", dijo sin nombrar a Luis Salvador, quien, según ha contado, pidió su cabeza a cambio de no presentar batalla en unas primarias contra Juan Marín. Eran otros tiempos y, según entendieron los contertulios, una época de oportunidades perdidas.

Las primarias copaban gran parte de los debates, "a mí se me dan mejor las elecciones que las primarias", comentaba Susana Díaz que era crítica con su partido pero siempre manteniendo las distancias, "yo ya estoy en otra pantalla". Y nunca mejor dicho porque participa asiduamente en tertulias de televisión donde hace una oposición crítica a Pedro Sánchez, que no a María Jesús Montero, con la que mantiene (al menos de momento) una buena relación.

Funes y Díaz coincidían en criticar la manera como se hace ahora política en España, "la mala política está cerca a la sectas, el líder nunca se equivoca, siempre tiene la razón", decía en ex diputado. La socialista coincidía, "lo que se hace ahora es gritar, vencer y aniquilar al adversario". El diputado de Ciudadanos confesaba que no se esperaba esas guerras tan cruentas en la política; la ex presidenta ahí no decía nada.