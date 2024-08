"Si Cataluña reduce su aportación a la caja común, habrá que subir los impuestos o reducir el gasto de las comunidades autónomas"

Si se reducen los ingresos totales del Estado, quedará menos dinero para repartir entre el resto en el sistema de financiación autonómica. Así de sencillo resume el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, el impacto de la soberanía fiscal de Cataluña que han negociado, por el momento en un preacuerdo político, el PSC y ERC para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica de España, en una entrevista en la Mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, ha desgranado las consecuencias que tendría para el resto de comunidades autónomas la salida de la caja común de Cataluña si se llevase a efecto.

"Las cantidades exactas son difíciles de aproximar sin saber los detalles del acuerdo pero la dirección está clara. La idea es reducir la aportación de Cataluña a la caja común del Estado y al sistema de financiación autonómica, por lo que quedará menos y habrá que ajustar por algún sitio, por lo que habrá que subir impuestos, ahora o en el futuro, o reducir el gasto de las comunidades autónomas. La magia no funciona muy bien. Si unos tienen más, otros tendrán menos, no hay otra", ha detallado.

Ángel de la Fuente ha explicado que esta subida de impuestos no sería para todo el territorio, ya que Cataluña quedaría exenta de la misma al disponer de más fondos y sería la manera de compensar los ingresos para el resto de comunidades. "Podemos subir los impuestos en el tramo estatal del IRPF, por ejemplo, que allí no se aplicaría porque no hay tramo estatal. No digo que sea bueno, sino que es lo que hay".

Estado del Bienestar

El director de la Fundación Fedea advierte que este cambio en el modelo de financiación de las comunidades autónomas agravará los actuales problemas de financiación, "y deteriorará el Estado del Bienestar. No lo vamos a cerrar de un día para otro, pero sí que perderá calidad", ha dicho. Otra cosa es la cuantía exacta de esta soberanía fiscal para Cataluña. El único dato objetivo que hay por el momento es el que los independentistas han puesto encima de la mesa y que serían 22.000 millones al año más para Cataluña y menos para el resto de comunidades, "ese es el supuesto déficit fiscal como lo calculan ellos, que está mal calculado. El Gobierno catalán en funciones es más prudentes y lo deja entre 12.000 y 18.000 millones de euros al año. A lo mejor el PSC es un poco más abierto y lo consigue rebajar a la mitad, 6.000 millones de euros al año. Es mucho dinero aunque no para cerrar el Estado del Binestar. Supondría un aumento muy grande a la financiación neta per cápita para Cataluña y se notaría en el resto".

Ángel de la Fuente también se ha referido a los cupos vasco y navarro con los que algunos comparan este modelo de soberanía fiscal para Cataluña, "Es una peculiaridad histórica de España. Es una excepción soportable porque son dos territorios pequeños pero si lo ampliamos al resto, empezando por Cataluña que sólo sería la primera, generalizaríamos una cosa muy rara que no existe en ningún sitio. Nos convertiríamos en una Confederación que no funcionan bien y que sería poco solidaria". En este sentido, De la Fuente interpreta, como otros expertos, que sería un cambio de la Constitución, "Es una mutación constitucional encubierta porque de un acuerdo para un Gobierno regional nos cambian el sistema, el modelo de país para todos, esto no debería ser posible. Debería haber una discusión sobre el proyecto de reforma constitucional".

Las rentas de los trabajadores

Para este experto economista, si se lleva a cabo lo que demandan los independentistas, la Generalitat catalana pasaría a recaudar todas las rentas de los trabajadores con residencia en Cataluña, con independencia del domicilio que la empresa que los contrate, "los recaudaría la Agencia Tributaria de Cataluña y lo gestionaría la Generalitat. Luego, ya veríamos lo que nos darían". En este sentido, De la Fuente también reflexiona sobre el camino que abriría la salida de Cataluña de la caja común del Estado.

"Si tras Cataluña sale Madrid de la caja común, que es con Cataluña la que más contribuye además de Baleares que es muy pequeña habría muy poco que repartir. Sería un ajuste a la baja en la financiación del resto de las comunidades. Si cada uno recauda todos sus impuestos y hace pequeños aportes al Estado aumentaría muchísimo la desigualdad. La financiación de Extremadura o Andalucía se quedaría muy por debajo de Madrid y Cataluña. Y las diferencias de ahora se convertirían en muy grandes diferencias y los servicios públicos de una parte del país y en otra sería muy distintos".