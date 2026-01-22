Rescatan a Boro, el perro desaparecido tras el accidente ferroviario de Adamuz

El dispositivo de búsqueda activado tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz ha concluido con un final esperanzador. Boro, el perro que desapareció tras el siniestro, ha sido finalmente rescatado, según han confirmado el Partido Animalista PACMA e INFOCA.

El animal, un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren de la compañía Iryo que sufrió el accidente junto a su dueña, Ana, y la hermana de esta. Ambas resultaron heridas y, en medio del caos posterior al impacto, Boro se escapó del lugar del accidente, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que se prolongó durante tres días.

En la tarde del miércoles se produjo una situación de confusión, después de que efectivos de la Guardia Civil localizaran al animal en las inmediaciones del accidente. Aunque fue visto en la zona, no llegaron a rescatarlo, ya que el perro se asustó y se adentró en el monte en medio de fuertes lluvias.

Ante los rumores surgidos en redes sociales, Ana, la dueña de Boro, publicó un vídeo pidiendo prudencia y evitando la difusión de informaciones no confirmadas: “Boro todavía no ha aparecido, pero estamos más cerca. Por favor, intentad evitar los bulos porque está siendo muy duro y son falsas ilusiones y no hace falta”.

Finalmente, los agentes del INFOCA lograron rescatar al animal el jueves por la mañana, poniendo fin a una búsqueda que había generado una gran movilización ciudadana. Desde PACMA han expresado su agradecimiento a todos los voluntarios y efectivos que han participado en el operativo, destacando la colaboración y el apoyo recibidos.

La tragedia del accidente de Adamuz deja así un desenlace que aporta algo de luz, después de días de incertidumbre y una notable respuesta solidaria en redes sociales para lograr que Boro pudiera regresar con su familia.