La investigación del accidente ferroviario de Adamuz avanza por cuarto día con más preguntas que respuestas

Los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz continúan este jueves por cuarto día consecutivo, mientras la investigación sigue abierta y con numerosas incógnitas por despejar. Hasta el momento, 42 de las 43 víctimas mortales han sido ya identificadas, según han confirmado las autoridades.

Los investigadores tratan de determinar si existía algún obstáculo en la vía o si fue la propia infraestructura la que comenzó a fallar. Así lo señaló en una rueda de prensa ofrecida el miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras conocerse nuevos indicios que apuntan a una posible rotura del carril o de una soldadura. Dicha hipótesis es la que cobra más fuerza, según el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.

Las pesquisas también han sacado a la luz la presencia de muescas en las ruedas de los vagones situados por delante del que acabó descarrilando, un elemento que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido. Puente defendió que la falta de mantenimiento o la supervisión de las vías "parece claro" que no están entre las causas del siniestro. En concreto, aseguró que la red es revisada "en profundidad", de acuerdo con la normativa de la UE, y en concreto el tramo de la vía en que ocurrió el accidente ha pasado cuatro inspecciones en los últimos tres meses.

En paralelo, los audios de las comunicaciones internas del personal ferroviario han permitido reconstruir algunos momentos posteriores al choque. En ellos se constata que el conductor del Iryo no fue consciente del impacto y que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar sin éxito con el maquinista del Alvia, que probablemente ya había fallecido. Ante la falta de respuesta, lograron hablar con la interventora del tren, quien, en estado de shock, relató que tenía “sangre en la cabeza”.

Todo lo que se sabe del accidente hasta el momento

Los datos

El balance oficial se mantiene en 43 víctimas mortales, de las cuales 42 han sido identificadas mediante huellas dactilares. Paralelamente, el número de denuncias por desaparición continúa siendo de 45 personas.

En cuanto a los heridos, 31 personas permanecen ingresadas en distintos hospitales de Andalucía —28 adultos y tres menores— tras producirse seis nuevas altas hospitalarias. Seis de los heridos continúan en unidades de cuidados intensivos (UCI). En total, los servicios sanitarios han atendido a 123 personas, 118 adultos y cinco niños.

La investigación

El ministro de Transportes detalló que se han detectado marcas en los bogies de los cinco primeros coches del Iryo, es decir, en la estructura situada bajo la carrocería que integra ejes y ruedas.

Asimismo, los análisis preliminares indican que los trenes que circularon por ese tramo más de una hora antes del accidente no presentan muescas en sus ruedas, algo que sí ocurre en los convoyes que pasaron posteriormente, incluido el tren siniestrado.

Por otro lado, la Guardia Civil ha localizado sumergida parcialmente en un arroyo una pieza del eje de un tren, hallada en las proximidades del lugar del accidente. Los investigadores tratan ahora de confirmar si pertenece a alguno de los trenes implicados y si puede aportar información relevante sobre las causas del siniestro.

Los trabajos

En el operativo sobre el terreno, los equipos técnicos y de emergencia afrontan ahora el troceado del último vagón del Alvia, el número tres, una vez finalizadas las labores en los vagones uno y dos.

Además, ya se ha procedido a cargar el vagón número ocho del Iryo en una góndola para su retirada de la zona del accidente, dentro del proceso de desescombro y análisis de los restos.

Las reacciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han acordado celebrar un homenaje de Estado a las víctimas, que tendrá lugar el sábado 31 de enero en Huelva.

Por su parte, el sindicato de maquinistas ferroviarios Semaf ha convocado una huelga en el sector los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria, tras los recientes accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona), en los que han fallecido tres maquinistas.