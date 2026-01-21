El funeral de Estado por las víctimas será el sábado 31 de enero en Huelva

El funeral de Estado por las 43 víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz se celebrará en Huelva el próximo sábado 31 de enero. Así lo han acordado Pedro Sánchez y Juanma Moreno, presidente del Gobierno y de la Junta de Andalucía respectivamente, en una conversación que han mantenido este miércoles. Ambos presidentes han intercambiado información sobre las víctimas y y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario que ha afectado a un tren Iryo y a otro Alvia con un resultado desgraciado.

La elección se Huelva se debe a que es la provincia de donde proceden más víctimas mortales. El Gobierno central quiere realizar un Homenaje de Estado laico a esas víctimas, dejando las ceremonias religiosas a la decisión de cada familia. Así, lo previsto es que la ceremonia sea similar a la que se celebró en Valencia por las víctimas de la dana, si bien los detalles todavía no se han concretado. Ambos presidentes hablaron ayer con la Casa Real sobre este homenaje que había quedado pendiente de cerrar una fecha definitiva.