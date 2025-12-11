Punto de inflexión para los Parques Naturales de la provincia de Cádiz

La gestión de los cinco parques naturales de la provincia de Cádiz atraviesa un punto de inflexión en plena crisis climática. La conservación ambiental ya no puede entenderse sin el desarrollo social y económico de los municipios que los rodean.

La apertura de los parques a usos compatibles, la recuperación de actividades tradicionales como el pastoreo o la explotación salinera y la mejora de la formación técnica en los municipios más pequeños se han convertido en prioridades para asegurar su futuro. A ello se suma la necesidad de adaptar infraestructuras, reforzar la prevención de incendios y avanzar en planes climáticos locales que permitan mantener estos enclaves como barrera natural frente a los impactos ambientales y como fuente de riqueza sostenible.

Unos retos que han focalizado el desayuno-coloquio organizado por Grupo Joly con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, bajo el título Parques naturales, bases para la planificación de entornos naturales.

En la mesa de debate, celebrada ayer en la biblioteca de Diario de Cádiz, cabecera de la capital gaditana de Grupo Joly, participaron Javier Vidal, vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz; junto a Óscar Curtido, delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz; Eduardo Briones, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho; Juan Manuel Fornell, director conservador del Parque Natural de los Alcornocales; Javier Benavente, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Bahía de Cádiz y Ricardo Chamorro, presidente de la Junta Rectora del Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate. Actuó como moderadora Pilar Vera, redactora de Diario de Cádiz.

La preservación de los espacios naturales de la provincia centralizó el coloquio donde los directivos de los parques gaditanos coincidieron en la concienciación para conservar los mismos. El vicepresidente de la Diputación Provincial reconoció que están trabajando desde el punto de visto educativo para abrir los parques a la ciudadanía. “Tenemos que invertir en la formación, porque los cinco parques que tenemos son un orgullo y un atractivo para la provincia”, subrayó Vidal.

Una visión compartida por Óscar Curtido, que destacó las iniciativas desarrolladas por la Junta de Andalucía en la provincia como el sistema Eurovelo o la recuperación de diferentes marismas. “Son apuestas desde la administración a abrir estos parques a la ciudadanía y disfrutar la estancia en un parque natural”, apostilló el delegado de Medio Ambiente en Cádiz.

Por su parte, el director conservador del Parque Natural de los Alcornocales reconoció que “se ha avanzado en concienciación, pero hay que dar un paso más” y enfatizó el papel que juega la Universidad de Cádiz “con una labor fundamental que es la puesta en valor desde la sociedad civil”.

Como aporte, Javier Benavente subrayó la apuesta de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía con la red Eurovelo y el trabajo emprendedor de empresarios que, a través de visitas guiadas, despesques o rutas en bicicletas “han puesto en valor los parques naturales de la provincia de Cádiz en muy poco tiempo”.

El turismo dentro de los parques naturales

La presión turística es otro factor que obliga a ordenar y planificar con cuidado los espacios el Parque Natural del Estrecho que sufren un incremento constante de visitantes atraídos por su valor ecológico y por hitos únicos como la migración de aves entre Europa y África.

Este resultó ser otros de los temas abordados, en el que el presidente de la Junta Rectora del Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate enfatizó en el trabajo que se está desarrollando. “Lo difícil es mantenerse, el entorno natural y el entorno urbano tiene que protegerse, ahora que la palabra ‘turismo’ se mira con recelo”, subrayó Chamorro.

Uno de los momentos del coloquio. / Lourdes de Vicente

En el Parque Natural del Estrecho, el turismo es uno de los grandes retos que tienen en estos momentos, mientras que organiza campañas de sensibilización en centros educativos con proyectos como Conoce tu parque, Otro parque con recursos o Capacítame. “Nuestro parque costó crearlo y está costando mantenerlo por la presión turística”, afirmó Eduardo Briones, quien enfatizó en el trabajo que hay que seguir desarrollando en este aspecto.

Apoyo a la maufactura

Los responsables de los parques coinciden también en la necesidad de apoyar y prestigiar los oficios tradicionales vinculados a la conservación del territorio, desde los corcheros hasta los pastores o los trabajadores de las salinas. Además de generar empleo, resultan decisivas para el equilibrio ecológico.

El delegado territorial de Medio Ambiente en Cádiz reconoció que “no hay nada mejor que los propios lugareños y ganados para conservar los montes públicos”. Para mantener los recursos propios enumeró los programas formativos impulsados por la Junta de Andalucía que buscan recuperar profesiones y asegurar su transmisión a nuevas generaciones. “El corcho, la piña, los productos artesanales de la Sierra, las algas y los elaborados de estero representan, según los expertos, un valor añadido difícil de encontrar fuera del entorno natural”, enfatizó Curtido.

En esta misma línea se encuentra trabajando la Diputación Provincial “con medidas compensatorias en municipios para compatibilizar el desarrollo y la calidad de vida de los gaditanos que viven en el entorno de los parques naturales”, explicó Javier Vidal.