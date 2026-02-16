El PSOE pide fiscalizar el plan de reconstrucción de Moreno en el Parlamento

El PSOE de Andalucía no está dispuesto a ceder ni un milímetro de terreno más en la gestión de la emergencia que ha sufrido la comunidad autónoma. Y por eso, antes de que el Gobierno de la Junta de a conocer los detalles del Plan Actúa han registrado una iniciativa en el Parlamento Andaluz para crear un grupo de trabajo que aborde la "reconstrucción" que Andalucía necesita de forma "inmediata" tras los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' que ha afectado a la comunidad autónoma entre los meses de enero y febrero.

La portavoz socialista en la Cámara y número dos de los socialistas andaluces, María Márquez, defiende que su partido "va a seguir estando a la altura de las circunstancias, a estar la lado de los andaluces" y por ello "va a acompañar al Gobierno andaluz en la reconstrucción de Andalucía; es Moreno Bonilla quien se sienta en el sillón y quien tiene que tomar las decisiones pero nosotros vamos a ir de la mano con los alcaldes y alcaldesas porque Andalucía nos importa y no somos como el PP que ya vimos lo que hizo en la pandemia". Y quiere que en este grupo de trabajo del Parlamento se convoque "a alcaldes, sindicatos en representación de los trabajadores afectados, asociaciones de agricultores y ganaderos, regantes, directores de centros educativos, asociaciones de madres y padres, directores de centros de salud, representantes de los profesionales sanitarios, o personal del Infoca".

En detalle

Los socialistas están recopilando las necesidades que les están trasladando desde los lugares afectados y ya han presentado seiscientas iniciativas concretas sobre la reparación de una carretera, una escuela o un centro de salud concreto, unas reclamaciones que se van a ampliar hasta mil en los próximos días. "Con nombres y apellidos, poniendo el foco en los problemas que ha generado" esta serie de temporales en Andalucía, atendiendo a lo que trasladan a los socialistas sus "compañeros en el territorio, los colectivos, las asociaciones, las distintas entidades que con muchísima preocupación quieren que se les dé una respuesta a su problema".

No obstante, el PSOE andaluz no tiene un balance total del coste de los temporales ni de cuántos fondos se necesitarán para la reconstrucción si bien ha defendido las medidas tomadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, reducción de las peonadas y declaración de zonas catastrófica, anunciando que el Consejo de Ministros aprobará este martes nuevas ayudas para los damnificados de Andalucía.

Presión a la Junta

La representante socialista ha apostillado que le "hubiera gustado" que por parte del Gobierno andaluz se hubiera tenido "más celeridad" en su reacción a esta situación, porque por parte de la Junta "aún no se ha aprobado ninguna medida concreta", y "lo que tenemos es el anuncio del presidente", Juanma Moreno, indicando que "a lo largo de esta semana van a aprobar un plan" del que "lo único que sabemos es el nombre", ha abundado María Márquez.

La portavoz socialista ha advertido de que el colectivo de personas afectadas "no puede esperar", y "hay gente que está absolutamente desesperada porque las horas, los días pasan, y las soluciones tienen que venir cuanto antes", y al respecto ha querido dejar claro que "el arreglo de las carreteras, caminos rurales, puentes, colegios, centros de salud, instalaciones deportivas que han sido arrasados por el agua es competencia del Gobierno de la Junta de Andalucía arreglarlo cuanto antes", y esta comunidad "no se puede permitir lentitud" por parte de las administraciones.

Además, María Márquez ha achacado al Gobierno de Juanma Moreno un "déficit en la gestión de infraestructuras en Andalucía" y en "la limpieza de cauce de los arroyos", así como se ha hecho eco de comentarios de "trabajadores del Infoca" que "contaban que no han tenido ni siquiera el material para afrontar el temporal, que no tenían chubasqueros, mientras hemos visto" al presidente de la Junta y al del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, "con los mejores chalecos de la Junta de Andalucía".

La portavoz socialista ha insistido en que "aquí hay una emergencia" ante la que "el Gobierno de Andalucía tiene que escuchar a todos los actores implicados y actuar de manera inmediata", y de ahí que plantee la creación del referido grupo de trabajo en el Parlamento andaluz, haciéndose "eco de las reivindicaciones de los representantes de los andaluces, de vecinos de las zonas afectadas", y sin caer "en la trampa de la confrontación política", según ha advertido la dirigente socialista, quien ha avisado de que en su partido van a "ser muy exigentes" y a estar "vigilantes" para comprobar que "los problemas se resuelvan cuanto antes".