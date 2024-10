La Presupuesto de la Junta prevé un crecimiento del 2,4% del PIB de Andalucía en 2025 y será relativamente expansivo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado la previsión de crecimiento económico que contiene el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2025. Así, el Gobierno andaluz calcula que la economía regional aumentará un 2,4% del PIB, pero la Airef indica que aún puede ser una décima mayor. En cualquier caso se sitúa en el rango de probabilidad aceptada por este organismo independiente. El crecimiento previsto del empleo es del 2,9% en términos de Encuesta de Población Activa.

Las previsiones para el año que acaba, el 2024, se quedaron cortas, ya que la Airef y la Junta calculan que se cerrará con un 2,7%. Ha sido un año bueno, en el que se han superado las incertidumbres abiertas por la guerra de Ucrania y las iniciales malas perspectivas de la sequía. Para el año 2026, la previsión es del 2%.

Con esos datos de crecimiento, el gasto total de la Junta para 2025 será, relativamente, expansivo, aunque hay que esperar a conocer el dato. Es posible qque se aproveche el momento para realizar algún ajuste. El Gobierno andaluz aprobará el proyecto de Presupuestos el 29 de octubre, cuando lo enviará al Parlamento, donde la mayoría absoluta del PP garantiza su publicación antes de final de año. En 2024, el gasto llegó a los 46.753,2 millones de euros.

El proyecto sostiene que Andalucía tiene una pérdida anual de 1.500 millones de euros al no haberse reformado el Sistema de Financiación Autonómica, lo que da lugar a agravios con otras comunidades. No obstante, se especifica que este límite de capacidad de ejecución "no estará directamente vinculada a la prestación de servicios fundamentales". Es decir, no se tocarán, sino que probablemente aumentarán los gastos en sanidad y educación, que son los principales apartados del Presupuesto. En el proyecto se critica que aún no se conozcan las reglas fiscales que debe aprobar el Gobierno, y que está relacionado con la falta de consenso en el Congreso para sacar adelante las cuentas de 2025.

La Airef avala el trámite que ha realizado la Junta, a pesar de que las comunidades tienen problema para calcular las previsiones por un retraso en los datos que aporta el INE. Así, recuerda que las últimas cifras disponibles de la Contabilidad Regional de España son las referentes al año 2022, publicadas en diciembre de 2023. El órgano fiscal independiente considera que esa falta de información dificulta la elaboración de previsiones macroeconómicas y la planificación presupuestaria de las comunidades. Un elemento que, en un sistema tan descentralizado como el español, puede repercutir potencialmente sobre el cumplimiento de las reglas y los compromisos fiscales nacionales y europeos.