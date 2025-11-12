Pedro Sánchez asegura que los fondos extra del Estado a Andalucía van a la "sanidad privada"

Los argumentos del PSOE de Andalucía han llegado hasta la tribuna del Congreso de los Diputados y este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Pedro Sánchez ha desvelado datos sobre la sanidad andaluza entrando de lleno en la crisis de los cribados y también arremetiendo contra el modelo de gestión de la sanidad pública por el Gobierno de Juanma Moreno. Con la premisa de la "privatización" del sistema sanitario andaluz, el presidente del Gobierno ha confrontado su gestión con la de las comunidades gobernadas por el PP. Y, junto a la gestión de Mazón por la dana en Valencia, se ha centrado en la sanidad andaluza. Todo eso en una sesión de control que se ha convertido casi en un Debate del Estado de la Nación que no se ha celebrado y, en medio de la crisis política por el portazo de Junts al Gobierno de Sánchez.

El presidente ha buscado intencionadamente la confrontación con Andalucía. "El Gobierno de España ha transferido más de 53.800 millones de euros de financiación extraordinaria a la Junta de Andalucía desde el año 2018. Pero ese dinero no está yendo a contratar sanitarios o a mejorar las infraestructuras públicas. Está yendo a rebajar cerca de 200 millones de euros los impuestos a las élites de Andalucía y a regar con contratos a la sanidad privada", ha asegurado. Sánchez ha afirmado que desde 2019, el Gobierno andaluz ha destinado casi 4.000 millones de euros a conciertos con clínicas privadas, "las derivaciones a cirugías privadas se han triplicado y a las consultas externas privadas han multiplicado por cuatro; el el gasto en conciertos ha subido casi un 70%".

Para el presidente del Gobierno, esta política se traduce en que "Andalucía tiene 18.000 profesionales menos de los que les correspondería en comparación con la media nacional", según ha dicho antes de hacer un recorrido por la situación, que a su juicio, pasan los servicios públicos sanitarios andaluces: ha caído la satisfacción de la ciudadanía, los andaluces que sufren pobreza farmaceútica superan la media española y se han "disparado" las listas de espera. En este sentido, Pedro Sánchez ha afirmado que hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año, "esto no solamente es lamentable, sino que es inmoral e ilegal".

La crisis de los cribados

En presidente del Gobierno también se ha referido desde la tribuna del Congreso a la crisis de los cribados del cáncer de mama asegurando que viene acompañada, "de mentiras, de negligencia", y asegurando que el sistema ha dejado de funcionar correctamente, "comprometiendo la salud y la vida de miles de mujeres en Andalucía". Sánchez ha dicho que se desconoce por qué no llegó la llamada a las mujeres que tenían dudas en su diagnóstico, "lo que sí están llegando son excusas, son ceses cosméticos, son manipulaciones informativas, que no ayudan ni a resolver el problema ni a corregir las graves injusticias que este proceso privatizador ha abierto".