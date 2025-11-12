Sánchez reclama "espíritu del acuerdo" a Junts ante "la oposición destructiva rendida a la ultraderecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este miércoles a los grupos parlamentarios y después del bloqueo anunciado por Junts, al "espíritu de acuerdo" para que apoyen las medidas legislativas que benefician a los ciudadanos frente a un PP de oposición "destructiva, abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha".

Sánchez ha hecho esta petición en su comparecencia ante el Congreso para abordar, entre otros asuntos, la situación de la legislatura después de que Junts anunciara que deja de apoyar al Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado al PP que no haya arrimado el hombro en ningún momento y se ha preguntado cómo se puede explicar que no se apoyan medidas como la revalorización de las pensiones, la reforma laboral o la quita de la deuda que beneficia a comunidades que gobiernan.

Tras lamentar que ahora otros grupos, en referencia a Junts, se sumen al bloqueo, ha pedido apoyo para medidas como la protección de los niños en los entornos digitales o la universalidad de la sanidad pública.

"Apelo a los grupos a ese espíritu de acuerdo, porque la suerte de mucha gente depende de lo que aquí se debate y se aprueba", ha añadido.

Reprocha al PP que pida elecciones y las niegue en Valencia

Asimismo, Sánchez ha reprochado al PP que lleve "siete años" pidiendo elecciones generales anticipadas, pero se niegue a convocar comicios en la Comunidad Valenciana después de la dimisión de Carlos Mazón.

A su juicio supone una "grave contradicción" de los populares no quieran elecciones autonómicas después de la "tragedia social, política e institucional" tras de la dana que provocó más de dos centenares de muertos en octubre de 2024, según ha señalado durante la comparecencia en el Congreso de este miércoles.

Para Sánchez, los valencianos "no quieren más dosis de negacionismo" ni "rendirse a la ultraderecha" y por el contrario desean "cambiar de rumbo" después del "desastre" que, afirma, PP y Vox han provocado en este territorio.

En este sentido, le ha advertido de que el Gobierno central va a estar "vigilante" para que ninguno de los acuerdos que puedan alcanzar las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "vulnere los compromisos internacionales ni la legislación vigente en materia de derechos y libertades".

Feijóo urge a convocar las elecciones

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ganarse la reelección en las urnas y "cuanto antes" sin esperar a agotar la legislatura en 2027: "La responsabilidad de convocar elecciones es suya, es también una obligación política, ética y moral".

Feijóo ha vuelto a exigir elecciones en su réplica a Sánchez durante la comparecencia del presidente ante el pleno del Congreso para informar, entre otros asuntos, de la situación de los servicios públicos y del último Consejo Europeo.

"Solo hay dos respuestas, o se condena el país a dos años de parálisis o desgobierno o se convocan elecciones", ha recalcado Feijóo tras recordar que no tiene la mayoría parlamentaria después de que Junts le haya retirado el apoyo al Ejecutivo.

Y ha aprovechado para dirigirse a los socios que apoyaron la investidura de Sánchez, en concreto PNV y Junts, para subrayar que estos apoyos no les van a salir gratis porque también son responsables "del deterioro de Euskadi y de Cataluña".

"A Junts ya le ha pasado y le pasará al PNV cuando el PSOE les meta en la fachosfera", ha dicho Feijóo, advirtiendo de que se quedarán sin poder, sin principios, sin votantes y sin influencia en Madrid.

Ha acusado a estas dos fuerzas de sostener a un Gobierno que tiene a uno de sus partidos (PSOE) investigado en la Audiencia Nacional por financiación irregular y blanqueo y a un fiscal general en el banquillo del Tribunal Supremo.

También ha citado a EH Bildu, del que ha señalado que al menos "son consecuentes" con sus antecedentes vinculados al terrorismo, y tampoco se ha detenido mucho en criticar a ERC y Podemos más allá de reprochar a todos, en general, que estén sosteniendo "con su silencio" un Ejecutivo supuestamente corrupto.