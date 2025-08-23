El Parlamento de Andalucía se trasladará a una sala por reformas del salón de plenos

Teresa Jiménez Becerril junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre y el de la Junta, Juanma Moreno, en la inauguración de la sala que lleva el nombre de su hermano asesinado por ETA.

El Parlamento andaluz adaptará la sala Alberto Jiménez Becerril para acoger en ella sesiones plenarias mientras acomete las obras de reforma previstas en su Salón de Plenos, y para ello quiere contar con un estudio técnico. Así se desprende de la documentación asociada a la adjudicación de un contrato que la Cámara andaluza ha sacado a licitación, para contar con "servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de diseño de la adaptación" de dicha sala como "Salón de Plenos provisional". La Cámara andaluza ha adjudicado el contrato de servicios de asistencia técnica por un importe de 49.489 y el plazo de ejecución total de los trabajos que se contemplan en él "será de 45 días hábiles a contar desde la fecha que se consigne en el documento de formalización del mismo".

El pasado mes de febrero, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, explicó que las obras que se desarrollarán en el salón de plenos y en la fachada del edificio que lo acoge -la antigua iglesia del que fuera Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla-, comenzarán este año y tendrán un coste de más de cinco millones de euros. La sala Alberto Jiménez Becerril fue inaugurada el 8 de febrero de 2023 en memoria de quien fuera teniente de alcalde de Sevilla y diputado autonómico del PP asesinado por ETA junto a su esposa, Ascensión García Ortiz, el 30 de enero de 1998.

Desde el Parlamento han optado por tramitar vía "urgente" el procedimiento de adjudicación de este contrato, ya que "responde a una necesidad inaplazable, cual es la adaptación de la Sala 'Alberto Jiménez Becerril' como Salón del Pleno del Parlamento de Andalucía mientras se llevan a cabo las obras del referido Salón de Plenos", cuyo "proyecto de ejecución ya ha sido aprobado", según continúa detallando el documento de adjudicación, que aclara además que "se están llevando a cabo las actuaciones preparatorias para el expediente de contratación de las obras".

La memoria justificativa señala que "la inminencia de las obras de reforma previstas en el actual Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía hace imperativo contar con un espacio alternativo que garantice la continuidad de la actividad parlamentaria sin menoscabo de las funciones de representación y legislación propias de la institución", y la sala Alberto Jiménez-Becerril "se presenta como la opción más viable para adaptarse de manera temporal a estas necesidades, al reunir condiciones de aforo, accesibilidad y ubicación que facilitan su uso provisional como Salón de Plenos".

No obstante, "para llevar a cabo dicha adaptación, se requiere la realización de un proyecto técnico integral que contemple las características específicas de un órgano legislativo, entre las que se encuentran la ordenación de escaños, dotación de tecnología audiovisual y sistemas de votación, condiciones de acústica, iluminación y climatización, así como la adecuación de accesos y espacios complementarios". Estas actuaciones deben "garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad, salud, confort y funcionalidad, al tiempo que respetan la configuración patrimonial del edificio y las exigencias de transparencia y operatividad propias del Parlamento".

Este contrato de servicios técnicos es necesario por "la complejidad y alcance de estas intervenciones", que "exceden la capacidad operativa interna", lo que, según argumentan desde el Parlamento, "hace necesaria la tramitación de un contrato de servicios de asistencia técnica especializado, que asuma la redacción del proyecto de diseño de adaptación". "De este modo, se asegura una planificación rigurosa, ajustada a las necesidades del Parlamento y que permita, tras la adjudicación y ejecución de la intervención, habilitar el Salón Alberto Jiménez-Becerril como Salón de Plenos provisional en las mejores condiciones de seguridad, eficacia y respeto al entorno patrimonial".