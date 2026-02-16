Óscar Puente anuncia la reapertura inminente del AVE entre Andalucía y Madrid entre este martes y el miércoles

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se reabrirá en las próximas 48 horas, poniendo fin a casi un mes de interrupción del servicio. La infraestructura ferroviaria ha permanecido cerrada desde el pasado 18 de enero, cuando un grave accidente en Adamuz (Córdoba) provocó la muerte de 46 personas y daños significativos en la vía que obligaron a suspender la circulación de trenes de alta velocidad en este corredor estratégico.

Puente ha declarado que la reapertura será "mañana o pasado", ante las preguntas de los periodistas en el transcurso de un acto. Fuentes del Ministerio de Transportes han precisado que los equipos técnicos están trabajando intensamente para que la puesta en servicio se realice "lo antes posible", aunque no han concretado si será el primer o segundo día de los mencionados por el ministro.

La interrupción del servicio ha afectado a las tres operadoras que prestan servicios en esta ruta: Renfe, Iryo y Ouigo. Los trenes llevan sin operar el tramo completo desde que se produjo el siniestro hace casi cuatro semanas, lo que ha supuesto un importante trastorno para miles de viajeros que utilizan habitualmente esta conexión entre la capital y las principales ciudades andaluzas, como Sevilla, Málaga y Córdoba. Las tres operadoras de alta velocidad (Renfe, Ouigo e Iryo) ya tienen disponible en sus webs la venta de billetes entre Madrid y Sevilla para viajar a partir del martes.

Medidas alternativas durante el cierre de la línea

Ante la prolongada interrupción del servicio, Renfe activó un plan de transporte alternativo destinado a garantizar los desplazamientos más imprescindibles de los usuarios afectados. Este dispositivo especial ha combinado diferentes soluciones de movilidad para minimizar el impacto sobre los pasajeros que necesitaban realizar el trayecto entre Madrid y Andalucía.

El plan ha incluido la habilitación de servicios de autobús para cubrir el tramo dañado de la infraestructura, permitiendo así completar los viajes que no podían realizarse íntegramente en tren. Además, la compañía ha utilizado la vía de media distancia como alternativa para algunos trayectos, aunque esta opción implica tiempos de viaje considerablemente más largos que los que ofrece habitualmente la alta velocidad.

Estas soluciones provisionales, si bien han permitido mantener una cierta conectividad entre ambas regiones, no han podido igualar la capacidad, frecuencia y rapidez que caracteriza al servicio de AVE en condiciones normales de funcionamiento.

El accidente de Adamuz que provocó el corte

El origen de esta situación se remonta al pasado 18 de enero, cuando se registró un accidente en el término municipal de Adamuz, localidad cordobesa situada en la comarca del Alto Guadalquivir. El incidente provocó daños de tal magnitud en la infraestructura ferroviaria que imposibilitaron la circulación de trenes de alta velocidad por este tramo fundamental del corredor.

Las autoridades ferroviarias determinaron que era necesario realizar trabajos de reparación integral de la vía antes de poder restablecer el servicio con las garantías de seguridad requeridas. La vía se vio significativamente dañada según informaron fuentes oficiales en su momento, lo que ha requerido intervenciones técnicas complejas y un periodo de reparación más extenso de lo inicialmente previsto.

Durante estas casi cuatro semanas, los equipos de Adif han trabajado en la zona para restaurar completamente la infraestructura y asegurar que el tráfico ferroviario pueda reanudarse en condiciones óptimas de seguridad y fiabilidad.

Impacto en el transporte ferroviario de alta velocidad

El corredor Madrid-Andalucía constituye una de las líneas de alta velocidad más transitadas de España, con un elevado volumen de pasajeros tanto por motivos laborales como turísticos. La suspensión del servicio ha supuesto un importante contratiempo para el sector del transporte ferroviario, especialmente en un contexto de creciente competencia entre operadoras tras la liberalización del mercado.

Iryo y Ouigo, las dos compañías privadas que compiten con Renfe en este corredor desde la apertura del mercado, también se han visto obligadas a suspender sus servicios y buscar alternativas para sus clientes durante este periodo. La interrupción ha afectado igualmente a los planes comerciales de estas operadoras, que habían diseñado sus estrategias contando con la plena operatividad de la infraestructura.