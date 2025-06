Núñez Feijóo elige Málaga para cerrar su gira previa al Congreso Nacional del PP

Las movilizaciones que está convocando el PP por toda España pretenden “canalizar el descontento social” con las políticas de Pedro Sánchez y mostrar el rechazo ciudadano a las mismas. Eso y presentarse como una alternativa madura y cada vez más cerca para dirigir el país desde La Moncloa.

Desde el PP andaluz “invitan” a participar también a los socialistas que se sienten “frustrados” por los escándalos, “y que están viendo cómo sus siglas se las ha adueñado un señor que se llama Pedro Sánchez y que, desde la Moncloa, ha tomado una dirección totalmente contraria a la que siempre dijo, porque cada día vemos como Sánchez se desmiente a sí mismo, no hay más que repasar la hemeroteca”. “¿Qué democracia puede resistir este ataque permanente desde el poder calculado a jueces, a políticos que no son de sus siglas, a periodistas que no le dicen lo que a ellos no les gusta o simplemente a ciudadanos a los que califican como la fachosfera?” , se preguntaba este lunes el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, quien animaba a participar a quienes están “deseosos de decir basta ya al Gobierno de Sánchez; basta ya de tanta corrupción, de tantas mentiras, de tanto oscurantismo, y de tantas conductas que no se corresponden con una democracia ni con los usos democráticos”.