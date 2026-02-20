Montero anuncia que los desalojados por el temporal cobrarán en un mes las ayudas del Estado

Las ayudas a los afectados por el temporal de borrascas que va a repartir el Gobierno central se van a empezar a cobrar en un mes. Empezando por las destinadas a las personas que han sido desalojadas de sus casas y que van a percibir 150 euros por persona y día que estuvieran fuera de sus domicilios. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha añadido que para ello se va a "automatizar y simplificar" todo lo que sea posible concesión de las ayudas contra los efectos del temporal para Andalucía que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, cifradas en 7.000 millones de euros.

Montero ha contrastado esta medida con el anuncio del Gobierno andaluz de que sus ayudas se pagarán en el mes de junio, convencida de que "la gente no puede esperar al mes de junio", por lo que ha reivindicado que el Gobierno central "de inmediato" va a empezar "con los primeros pagos de esas ayudas a autónomos, a las personas desalojadas, en el menor plazo de tiempo posible". Hay que recordar que el tren de borrascas que ha asolado el Sur de España ha obligado al desalojo de más de 12.400 personas en todas las comunidades autónomas de los que más de 11.000 son andaluces.

Las oficinas

Para ello, el Ministerio de Hacienda ha explicado a este diario que se están habilitando varias oficinas cercanas a los ciudadanos en toda Andalucía y Extremadura, que es la otra comunidad afectada, para agilizar estos pagos. Eso significa que los afectados podrán solicitarlas en las oficinas de la Agencia Tributaria, en las de Correos y en otras oficinas comarcales que se van a abrir en breve. "Las oficinas de Correos están están capilarizadas en todo el territorio".

El Gobierno va ha habilitar oficinas en todos los municipios capital de comarca de las zonas afectadas para hacer los trámites. En el caso de que haya dificultades para acceder a estas oficinas, se va a desplazar el personal necesario a los municipios que lo necesiten. Eso además de habilitar las oficinas de Correos.

La vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta ha sostenido que serán un instrumento para "los trámites de los ciudadanos", convencida de que "la gente no tenga que estar complicándose en los formularios", de manera que tanto en las oficinas de Correos como en las subdelegaciones del Gobierno "se pueda hacer esto de forma ágil" para que se pueda empezar a pagar. "Nos seguiremos volcando para poder recuperar a los afectados y para hacer todo lo que esté en nuestra mano", ha remachado en este sentido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sobre la gestión de las ayudas.