Los médicos cifran el seguimiento de la huelga en Andalucía en un 50% y la Junta en un 25%

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha asegurado que la huelga médica en Andalucía "va a volver a ser un éxito", con un seguimiento en muchos casos, por encima del 50% del total de la plantilla. Mientras tanto, la Junta de Andalucía rebaja de manera considerable esa participación, toda vez que deja la misma en un 24,74% del total de la plantilla de facultativos del Servicio Andaluz de Salud.

Ojeda ha resaltado que "es importante comprender que esto es del total de la plantilla", por tanto, "el que ha sido designado de servicios mínimos no puede hacer huelga, el que está de baja, de permiso, de baja maternal, estos compañeros no pueden hacer huelga", ha explicado. Por ello, ha señalado que "para tener un seguimiento en términos absolutos por encima del 50% significa que el 80% o el 90% de los facultativos que podrían hacer huelga la están haciendo".

Además ha expresado que "estamos muy satisfechos con los datos preliminares que estamos recibiendo", lamentado que "la Administración no ha querido ponernos mínimos de un festivo, ha querido garantizar una mayor asistencia a la población". También Ojeda ha reconocido que "nosotros defendemos nuestro derecho a la huelga, pero también tenemos que entender que hay un derecho a la asistencia sanitaria y en ese conflicto siempre es difícil estar de acuerdo del todo".

Según los datos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, los datos de la primera jornada de la huelga de médicos convocada contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco son: oscilan entre el 15,71% registrado en Jaén y el 31,73% de Huelva, con Sevilla alcanzando el 30,43% de participantes en la protesta. En el resto, destaca Almería con un 28,46%; Málaga: 25,57%; Cádiz; 23,83%; Granada: 21,06%; Córdoba: 17,49%. El total en Andalucía se sitúa en 24,74%.

Según Ojeda, "hay una movilización de nuestras bases fundamental, que no lo había habido prácticamente en la historia de nuestra democracia". Así, "hay que tener en cuenta que una huelga con este seguimiento en la que no se está pidiendo una mejora retributiva debería hacer reflexionar al Ministerio y a la Administración". El presidente del Sindicato Médico Andaluz ha criticado que "se nos está acusando en muchos casos de estar movidos por intereses espurios, de estar movidos por estar politizados", lo que ha calificado como "un disparate".

Además, Ojeda ha considerado que "son excusas que se están poniendo desde el Ministerio para no hacer frente a la situación en la que el propio Ministerio se ha metido, una situación insostenible y ahora pretende salir de ella deslegitimándonos y desprestigiándonos", ha enfatizado. Por tanto, ha remarcado que "hay un seguimiento enorme de las generaciones más jóvenes, no para pedir mejoras retributivas, sino para pedir una dignificación de la profesión, para pedir descanso, respeto de la posición en el sistema sanitario, para pedir que se respete la relación médico-paciente (que es esencial para la atención a la población).

Y, "hay una movilización desde nuestras bases que nos están empujando a que los que actuamos como representantes sindicales a la movilización". Aunque realmente "no es una movilización que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo para sacar a los compañeros a la calle, son ellos los que nos exigen que incrementemos las jornadas de huelga, que sigamos adelante, que sigamos con la movilización, por tanto, la movilización del colectivo es brutal", ha subrayado-

Igualmente, Ojeda ha asegurado que es pesimista y que "el Ministerio ha tomado una decisión política optando por pactar con los sindicatos del ámbito donde, dice, que están representados los médicos". Pero, Ojeda se cuestiona "cómo iba a existir esta huelga masiva de médicos si fuera así". Para el representante sindical, "el Ministerio sabe que no estamos, pero ha decidido pactar por estrategia política". Así, "es evidente que ya han decidido con quienes quieren pactar y a quien quieren dejar fuera de la mesa y de la negociación".