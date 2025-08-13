Matalascañas reduce la extracción de agua del acuífero de Doñana

Matalascañas ha sido uno de los quebraderos de cabeza a la hora de tratar de reducir las captaciones de agua del acuífero de Doñana. No tanto por el volumen de recursos necesarios para abastecer a su población, sino porque el mayor consumo de agua se produce en los meses de verano, justo cuando los niveles se encuentran en su punto más bajo. De hecho, la modificación de las captaciones ha sido incluida en los planes contemplados en el Acuerdo por Doñana, firmado hace más de año y medio por el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

En este ámbito, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) invertirá 24 millones de euros actuaciones para ahorrar aguas tanto superficiales como subterráneas en el entorno de Doñana y, de esta forma, salvaguardar así los valores naturales de este espacio natural Patrimonio de la Humanidad.

Entre los proyectos más avanzados a nivel administrativo, destaca la reorganización de la batería de sondeos de Matalascañas, que afronta la etapa final de su evaluación ambiental, tras la luz verde de los requerimientos de información y autorización de carácter autonómico. El sistema de captación para Matalascañas cuenta con diez pozos, de los que actualmente sólo están operativos cinco. Este núcleo urbano costero llega a alcanzar en su pico de población en agosto las 150.000 personas.

Teniendo en cuenta el consumo máximo en periodo estival, se prevé la clausura de dos sondeos existentes en el extremo oriental de Matalascañas, debido a su cercanía a las lagunas peridunares del Espacio Natural de Doñana y sus hábitats asociados, y su sustitución por otros dos en el extremo más occidental, evitando así su afección a las aguas subterráneas de las que se nutre Doñana. Estos dos pozos, y sus respectivas conexiones, tienen un presupuesto de 4 millones de euros y se están llevando a cabo tras haber realizado estudios en dos sondeos previos de carácter científico que han arrojado resultados favorables.

Renovación de la red en alta

La optimización de red de suministro de agua en alta (la que transporta el recurso desde la captación a la red de distribución municipal para uso urbano) es otra de las prioridades del Miteco para lo que se renovarán las conducciones principales que conectan los diferentes depósitos reguladores situados en Matalascañas a la conexión principal de abastecimiento. De este modo, se logrará minimizar las pérdidas de agua, que en conducciones con los materiales y antigüedad como los que componen la red pueden llegar hasta el 40%. En esta intervención se invertirán 5 millones de euros.

Dentro de la Línea 2 de este marco medioambiental sobre disminución de extracciones de aguas subterráneas a la que pertenecen estas obras, se contempla además la conexión de la red de abastecimiento con la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Moguer, con un presupuesto de 15 millones de euros

Por otro lado, aunque la competencia en materia de abastecimiento de agua potable en baja (distribución del recurso al usuario final) pertenezca a la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Almonte, dada las repercusiones que el mal estado de la red provoca en el Espacio Natural de Doñana, el Miteco también financiará la reparación de la red en baja y la minimización de fugas. Estas obras se realizarán gracias a las subvenciones directas a los municipios de su entorno de la Línea de Apoyo a las Iniciativas Locales del Marco Socioeconómico para Doñana. El consistorio almonteño prevé destinar 1,5 millones de euros de los 8 que ya ha recibido del Gobierno de España.