María Jesús Montero inicia la campaña prometiendo una ley para limitar los conciertos sanitarios

Primera promesa electoral de María Jesús Montero: si es presidenta de la Junta de Andalucía aprobará una ley para limitar los conciertos con las clínicas privadas en la sanidad pública, una norma que también prohibirá que se puedan concertar las consultas de la Atención Primaria. Así lo ha anunciado este viernes en el primer Comité Director que ha celebrado desde que fue elegida secretaria general de los socialistas andaluces. Montero ya había advertido a su Comisión Ejecutiva Regional el pasado lunes en Córdoba que se había acabado el tiempo de las críticas y que era el momento de hacer propuestas. Y ha aprovechado este encuentro político para lanzar la primera de ellas en un asunto que, además, el PSOE entiende que es el peor gestionado por el Gobierno andaluz y, además, uno de los que más afecta a los ciudadanos; "nosotros sabemos lo que hay que hacer". Montero ha planteado también mejorar el reparto territorial de los servicios sanitarios hospitalarios y de especialistas, "la sanidad es una república que debe llegar a todas partes", e impedir que se cierren centros sanitarios por no ser rentables, como entiende que está haciendo el actual Gobierno de la Junta.

La secretaria general de los socialistas andaluces ha defendido "un nuevo modelo de progreso para nuestra tierra, que impulse el crecimiento y blinde el Estado del Bienestar. Durante años, fuimos referente en tratamientos sanitarios, estábamos orgullosos de nuestra sanidad y hoy ese orgullo está roto por un Gobierno que ha optado por el desmantelamiento de la sanidad pública. El sistema sanitario necesita un resideño profundo con diseño, planificación y escucha permanente", ha dicho. Y en este sentido ha prometido recuperar el derecho a elegir centro, a una segunda opinión médica, los cuidados paliativos, la muerte digna y el acompañamiento en salud mental y atención temprana.

Vestida de rojo en un escenario de color verde andalucía, María Jesús Montero ha hablado durante casi una hora (cincuenta minutos exactos) delante de los 301 militantes (el 63,24% del total de quienes conforman este Comité Director que es el máximo órgano entre congresos) que han acudido a una cita en la que los socialistas han iniciado su campaña electoral. "Nosotros estamos preparados, que convoque cuando quiera". Y en la que ha avanzado algunos de los pasos que va a dar en los siguientes meses. En primer lugar, va a convocar una Conferencia Política con la participación de entidades, asociaciones, colectivos profesionales, abogados, sanitarios, mundo de la empresa, expertos y colectivos afectados, en la que debatirán sobre servicios públicos eficaces, vivienda, empoderamiento de alcaldes y alcaldesas.

Es su propuesta para "reactivar a los andaluces como hicimos en los 80; volveremos a soñar de la mano de la gente" con el objetivo de armar "en ocho años un nuevo sistema andaluz de progreso para que nos dure varias décadas y que el crecimento sostenido no se interrumpa y siga el autogobierno".

Luis Ángel Hierro le pide que abandone el ministerio de Hacienda Sólo ha habido una intervención crítica en los doce turnos de palabra que hubo en el Comité Director, en la parte cerrada a los medios de comunicación. Y fue la del siempre díscolo Luis Ángel Hierro quien pidió a Montero que abandone el Ministerio de Hacienda para dedicarse en exclusiva a las tareas de secretaria general de Andalucía. Una intervención que fue respondida por los secretarios generales de las provincias que hablaron a continuación y que rechazaron de plano esta propuesta aduciendo que no se debe renunciar a tener como candidata a la mujer con mayor poder institucional de España. También intervino el secretario general de Juventudes Socialistas y dos representantes de Izquierda Socialista. Muchos militantes fueron saliendo a lo largo de estos turnos de palabra. Es viernes por la tarde y había prisas.

El orgullo andaluz

Uno de los argumentos más repetidos por la lideresa socialista ha sido el de centrar el trabajo para "recuperar el orgullo andaluz" que consideran perdido por la "indolencia" del presidente de la Junta, la crítica más ácida que le ha dirigido a Juanma Moreno durante su intervención, acusándolo de ineficacia y de recurrir a la confrontación como única manera de justificar su presidencia en la Junta de Andalucía. "Tiene tanta pereza que ni acude a los Consejos de Gobierno a los que dedican más tiempo a criticarme a mí que a resolver los problemas de los andaluces".

"Nosotros no luchamos por la autonomía para que una persona tan perezosa y tan de derechas la usara de esa manera que por conformismo y conservadurismo está perdiendo en la práctica el tren del futuro". Y esa es, precisamente, la motivación que ha defendido ante los miembros del Comité Director para reactivar a su partido al que ha enviado a trabajar en las casas del pueblo, pero también en las calles. "Dice que yo doy codazos para situarme en inauguraciones absurdas, y si son absurdas, ¿para qué va él? ¿No había estudiado protocolo? Pues ni de protocolo. Tenemos un presidente de la Junta para el que Andalucía es un photocall, un escenario en el que hacerse fotos. Para nosotros es una tierra que amamos y queremos seguir transformando".

Los socialistas andaluces están buscando a los votantes de izquierdas y a ellos han ido dirigidos los mensajes ideológicos de la ministra de Hacienda en este encuentro, el primero de una campaña electoral que llegará hasta junio de 2026, si no hay cambios sobre lo previsto. "Nunca creyeron en Andalucía, hoy quien tiene dinero, tiene derechos. El andalucismo en el que creemos no permite los privilegios, no permitimos que esta tierra fuera más pero tampoco que fuera menos. Ahora conseguriemos que ninguna persona sea más o menos que otra ni por cuna ni por nómina".

Los acuerdos

El Comité Director del PSOE de Andalucía aprobó la composición del Comité Electoral que se encargará de preparar al partido para las próximas elecciones autonómicas y que diseñará el programa y los equipos para ello. Es un trámite formal pero que tiene todo el sentido político; es la prueba de que los socialistas se han tomado en serio la carrera hacia la Junta de Andalucía y están armando el partido para ello. "Cuarenta mil militantes todos puestos en fila y trabajando dan mucho miedo", decía un dirigente a este medio.

Y eso es precisamente lo que querían evidenciar. También se acordó el calendario de las primarias para ser candidatos a la Junta de Andalucía que se iniciará el 13 de junio. Se da por hecho que Montero se presentará y no se prevé ningún otro candidato. Ahora tendrá que aprobarlo el Federal.