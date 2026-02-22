Manuel Carrasco y Paz Vega, elegidos Hijos Predilectos de Andalucía para el próximo 28F

La Junta de Andalucía ha desvelado los nombres de los dos grandes protagonistas del próximo Día de Andalucía. El cantautor onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega recibirán el título de Hijos Predilectos de la comunidad este próximo 28 de febrero (#28F). Se trata del máximo galardón que otorga el Gobierno autonómico para reconocer la trayectoria excepcional y el orgullo de llevar la bandera andaluza por todo el mundo.

Manuel Carrasco: la voz de Andalucía y el Himno más esperado

Manuel Carrasco se ha consolidado como uno de los referentes musicales más importantes de la historia reciente de España. El artista de Isla Cristina (Huelva) ha logrado hitos históricos, como batir récords absolutos de asistencia en sus conciertos en estadios como La Cartuja, todo ello sin perder su esencia. El Gobierno andaluz premia su capacidad para poner en pie a cientos de miles de personas cantándole a sus raíces y exportando la identidad andaluza con orgullo allá por donde va. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha avisado de la emoción que puede despertar su versión de la "interpretación del Himno" de Andalucía, según ha destacado en sus redes sociales.

Paz Vega: talento internacional con sello sevillano

Junto al músico, la máxima distinción recaerá sobre Paz Vega. La actriz representa el éxito internacional del talento andaluz. Desde sus primeros triunfos en la televisión y el cine nacional, que le valieron un Premio Goya, hasta su salto a Hollywood y al cine europeo, Vega ha mantenido intacto su vínculo con su tierra natal. Recientemente, además, ha dado el salto a la dirección con la película Rita, una historia rodada en Sevilla y profundamente enraizada en la cultura y las costumbres andaluzas.

El significado de las distinciones del 28F

Estos nombramientos son el plato fuerte de las celebraciones del Día de Andalucía que se celebrarán en el Teatro de la Maestranza. Con la elección de Carrasco y Vega, la Junta apuesta por reconocer a dos figuras del ámbito cultural que actúan como auténticos embajadores de la región, inspirando a nuevas generaciones y demostrando que el talento andaluz no tiene fronteras.