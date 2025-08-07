La llegada de extranjeros, clave en el aumento récord de la población andaluza

La población residente en Andalucía se situó en 8.696.038 habitantes a 1 de julio de 2025, el valor máximo de la serie histórica, tras aumentar en 48.788 personas en términos anuales (+0,56 %), y en 8.290 (+0,09 %) en el segundo trimestre, principalmente gracias a la llegada de extranjeros.

La Estadística Continua de Población (ECP) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que el número de personas nacidas en el extranjero aumentó en 45.345 personas en un año hasta situarse en 914.493 a 1 de julio de 2025, mientras que la residente en España se incrementó en 3.443, hasta las 7.781.545.

Con los 48.788 nuevos habitantes, Andalucía acaparó el 9,6 % del crecimiento poblacional en España, que fue de 508.475 personas en julio, hasta el hito de 49.315.949. En términos absolutos, el crecimiento interanual más destacado en el país fue el de la Comunidad Valenciana, con 108.866 habitantes, seguido de Cataluña, con 104.598 y Madrid, con 101.007.

Los casi 8,7 millones de personas asentadas en Andalucía suponen un nuevo máximo de población. Si se compara con la cifra existente hace 10 años, el 1 de julio de 2015, la población de la región ha crecido en casi 310.000 personas. En 2004, la comunidad contaba con un millón de residentes menos (7.648.984), según los datos consultados por EFE.

En cuanto a las migraciones exteriores, durante el segundo trimestre de 2025 las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados a la comunidad fueron la marroquí, con 5.240; la colombiana, con 3.370 personas y la venezolana, con 1.570.

Respecto a las nacionalidades más numerosas entre los emigrantes, destacan la marroquí, con 1.670; la española, con 1.250 y la británica, con 720, detalla el INE.

El número de hogares en Andalucía se situó en 3.421.598 a 1 de julio de 2025, con un aumento de 30.220 en el último año y de 6.561 en el segundo trimestre de 2025.

Todas las provincias ganan población salvo Córdoba

Del análisis por provincias se desprende que todas ellas, a excepción de Córdoba, ganaron población respecto a julio de 2024 y también en el segundo trimestre.

Sevilla y Málaga continúan siendo las provincias más pobladas de la región, con 1.981.154 y 1.798.265 habitantes, lo que supone 10.685 más (0,5 %) y 14.451 más (+0,8 %) en doce meses.

En tercer lugar se sitúa Cádiz, con 1.263.906, 4.325 más (+0,3 %) en términos anuales, seguida de Granada, con 947.715 habitantes a fecha 1 de julio de 2025, 6.837 más (+0,7 %) y Almería, con 777.156, 2.631 más (+1,6 %).

Córdoba protagoniza el único descenso de población, con 770.692 habitantes, 2.772 menos en un año (0,35 %), 1.116 de ellos entre abril y junio. Jaén contabiliza 617.879 habitantes a 1 de julio de 2025, 125 más que un año antes (0,02 %) y Huelva, 539.271, 2.506 más (0,46 %).