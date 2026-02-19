La Junta prevé que el campo, la pesca y los autónomos cobren las ayudas directas en junio

El Gobierno andaluz aprobó este miércoles el calendario para la puesta en marcha del Plan Andalucía Actúa con el que pretende hacer frente a los destrozos del tren de tormentas que se han sucedido en Andalucía desde noviembre. Las ayudas directas para el campo, la pesca y los autónomos se podrán solicitar en el mes de abril de manera que estén disponibles para el cobro en junio. Estas convocatorias cuentan con 700 millones de euros sólo para el campo, hay 33.000 explotaciones agrarias afectadas, y otros 31 millones para aliviar al sector pesquero que ha tenido que estar amarrado muchos días por el temporal.

Para los autónomos hay consignados 50 millones de euros que se repartirán a razón de 200 euros por autónomo y mes durante diez meses, más otros 350 euros al mes para los trabajadores de las pymes que se hayan visto afectadas por el temporal, también durante diez meses. Unas ayudas que no son excluyentes con las consignadas para el campo y la pesca.

Los primeros en cobrar ayudas que convoca la Junta serán los municipios que recibirán 35 millones para hacer frente a las actuaciones urgentes en los servicios públicos. En lo que se refiere a la reparación de las carreteras, ya ha comenzado el 85% de las cuarenta obras de emergencia identificadas por la Consejería de Fomento que estarán todas en marcha en el mes de marzo con el objetivo de que una parte de ellas, el 30% aproximadamente, estén finalizadas antes del verano.

Las obras más complejas se licitarán en abril, con 250 millones de euros para un plan de asfaltado que se iniciará en el verano. La intervención más importante es la autovía Jerez -Sanlúcar que cuenta con 25 millones de euros para su reparación total.

En cuanto a los colegios, antes del verano están programadas 500 actuaciones en los centros educativos que han sufrido destrozos o daños parciales por las borrascas con una inversión que superará los 78 millones de euros.