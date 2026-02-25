La Junta mueve 214,7 millones del Presupuesto para las ayudas por el temporal en Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado las primeras modificaciones dentro del Presupuesto de este ejercicio para destinar 214,7 millones de euros, a través de transferencias de crédito, para afrontar los gastos previstos en el Plan Andalucía Actúa, cuya dotación global anunciada es de 1.780 millones para afrontar los trabajos de reparación de los daños del tren de borrascas. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha asegurado que ese cambio de dinero de unas partidas a otras, y que inicialmente se había previsto gastar de otra forma, "no supone recortes", al tiempo que ha señalado a su departamento como uno de los afectados en tanto que origen de esos recursos que se movilizan.

La portavoz del Gobierno andaluz ha sostenido que "lo que sí ha habido es que hemos reconducido algunas partidas", entre las que ha citado una de digitalización de las ayudas a autónomos, aunque se van a destinar a los propios autónomos, pero en concepto de afrontar los daños.

El Gobierno andaluz ha explicado en una nota que entreesa cantidad cuyo destino inicial se cambia se incluyen transferencias a las consejerías de Fomento y Educación. En el primero de los casos para reparar infraestructuras e instalaciones dañadas y en el segundo supuesto para los gastos de atención a las personas afectadas por las inundaciones. Además, se ha autorizado una transferencia de 55 millones de euros para la realización de actuaciones urgentes en centros educativos. La Junta ha afirmado que son reparaciones o sustitución de elementos dañados por el temporal, fundamentalmente cubiertas, lucernarios, aleros, muros de contención, fijación de carpinterías exteriores, sustitución de faltos techos y también reparaciones estructurales de forjados, daños en instalaciones eléctricas y otros ámbitos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también una transferencia de crédito de 156,39 millones a la Consejería de Fomento, ante los daños en la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de Andalucía y de esa forma adjudicar los contratos de mejora del firme. Explica la Junta la inclusión de trabajos de duplicación de calzada en Roquetas de Mar y la Nueva Conexión de Polígonos Alcalá la Real (Santa Ana) para dotarlas y concluir con los traspasos y licitar la ejecución de las obras.

Respecto a la Consejería de Presidencia se ha aprobado una modificación presupuestaria de 3,7 millones para reforzar la respuesta ante las emergencias derivadas del accidente ferroviario de Adamuz y del tren de borrascas, con especial incidencia en Cádiz. La medida permite incrementar las subvenciones nominativas a Cruz Roja y al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, cuyos recursos previstos para este ejercicio ya se han agotado por la intensidad de las intervenciones realizadas. En el caso de Cruz Roja, se amplía la dotación en 150.000 euros para garantizar la continuidad del operativo de emergencias tras su destacada actuación en el accidente de tren y en las inundaciones. Para el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), se reponen 15.000 euros adicionales para atender la elevada demanda de apoyo emocional a víctimas y desplazados.

Se destinan 793.826 euros para compensar los servicios extraordinarios prestados por el personal técnico y funcionario de emergencias y del Infoca, así como 1,37 millones para reparar instalaciones e infraestructuras dañadas del dispositivo, ante el inminente inicio de la época de alto riesgo. La modificación se completa con 1,29 millones para actuaciones de apoyo logístico, planificación y coordinación del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Grazalema

Por otro lado, el consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha aclarado que tras el análisis realizado por los técnicos en las 228 edificaciones de la localidad se ha concluido que ninguna de ellas tiene el denominado "índice negro", por el que se tendrían que derribar. Tras destacar como una de las mejores noticias el hecho de que los habitantes de Grazalema puedan estar en sus casas, el consejero ha subrayado el "trabajazo" realizado por la comisión técnica creada y que ha estado compuesta por responsables del CSIC, el Instituto de Geofísica y el Colegio de Arquitectos.

"Se ha hecho un estudio pormenorizado casa a casa en Grazalema", ha asegurado Sanz, quien ha añadido que el trabajo de la comisión en esta localidad finaliza, y que lo único que resta es actuar en las propias calles del municipio, actuaciones que realizarán en su momento desde el Ayuntamiento.

Ha recordado que pese al regreso de los habitantes de Grazalema aún quedan 180 personas desalojadas como consecuencia del tren de borrasca, de las que 87 son de Cádiz y 93 de Granada, mientras que todavía hay 108 carreteras que permanecen afectadas por los efectos del temporal.