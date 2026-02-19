La Junta cifra en 3.000 millones las pérdidas agrícolas en Andalucía y reclama un frente común ante la UE

El presidente de la Junta, el comisario europeo de Agricultura y la alcaldesa de Jerez, junto al propietario de una de las fincas afectadas en la zona rural de Jerez.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, han visitado hoy jueves algunas zonas agrícolas afectadas en Jerez por las borrascas de las últimas semanas. Moreno ha agradecido la presencia de Hansen en la zona afectada que "demuestra, sin duda alguna, que las autoridades europeas son conscientes de los problemas que tenemos en la periferia".

En la misma línea que en visitas anteriores, ha insistido en que ante "desgracias de este calibre, una catástrofe como la que hemos vivido, necesitamos el esfuerzo, la cooperación y la colaboración de todos: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, la Administración General del Estado y, por supuesto, la Unión Europea".

"La Unión Europea -ha continuado- que tiene que mostrar su cara siempre más sensible en estos momentos y también ese paraguas, esa cobertura, que en tantas ocasiones nos han ayudado y nos ha sido útil y que en esta también seguro que lo va a ser".

Durante su intervención, tras visitar una finca en la carretera de La Ina, Moreno ha recalcado ante el comisario europeo que Andalucía "es la primera potencia agrícola en España y también una de las grandes potencias agrícolas de Europa, con capacidad para generar alimentos para 500 millones de personas. O sea, nuestra tierra tiene una enorme capacidad de producción alimentaria que, dentro de esa seguridad que necesitamos en Europa y esa soberanía, la alimentación forma parte de esa seguridad". "Si no tenemos de dónde comer, ya podemos tener todos los tanques que tengamos, pero lo vamos a pasar mal", ha dicho.

Afectadas más de 200.000 hectáreas agrícolas

"Esa soberanía que tú tanto defiendes, es una soberanía que desde aquí, desde Andalucía, podemos garantizar", ha afirmado. Por esto motivos, ha hecho hincapié en que "lamentablemente, en términos generales, hasta lo que hemos podido cuantificar, estamos hablando de que hay más de 200.000 hectáreas agrícolas afectadas, especialmente herbáceas, pero en todos los niveles".

La superficie afectada por daños suponen "prácticamente pérdidas posibles entre el 15 o el 20 por ciento de nuestra capacidad de producción. Estamos hablando de en torno a más de 3.000 millones de euros en posibles pérdidas de producción que se iba a producir y que no va a poder salir adelante". Por tanto, Moreno ha afirmado que "la situación es dramática para nuestros agricultores, que van a necesitar pues ayudas muy especiales, muy singulares, por parte de absolutamente todos".

El presidente ha recordado que, desde Andalucía, ya se han puesto en marcha distintas medidas con el objetivo de paliar estas pérdidas. Así, en un primer paquete, aprobado recientemente en Consejo de Gobierno, hay "1.800 millones de euros de ayudas, de manera prácticamente inmediata". Un plan "abierto" porque todavía se están cuantificando daños. Por ello, el presidente ha adelantado que "habrá una segunda fase de este plan y, por tanto, seguiremos poniendo recursos". "Tenemos que activar mecanismos administrativos que son lentos y complejos, cuanto antes empecemos, antes vamos acabando", ha afirmado.

Reparto del primer paquete de ayudas de 1.800 millones

Juanma Moreno ha detallado que, del montante total de los 1.800 millones de euros, "algo más de 1.000, el 60%, va a ir a la agricultura, porque es el sector más dañado". Asimismo, 700 millones de euros irán directos para indemnizaciones destinadas a explotaciones agrarias que están afectadas y 170 millones para infraestructuras rurales, como caminos y vías pecuarias, y sistemas de regadío. Mientras que otros 31 millones de euros se destinarán el sector de la pesca y 136 millones, para daños en infraestructuras hídricas, como depuradoras.

Hasta el momento, la Junta ha cuantificado hasta 33.000 explotaciones con daños. Por ello, "lo que esperamos es que a estos recursos que nosotros hemos puesto en esta primera fase, ya de manera inminente porque estamos hablando del mes que viene o del siguiente, podamos sumar los recursos del Estado, de la Diputación Provincial, del propio Ayuntamiento y, por supuesto, de la Unión Europea".

"Si todos remamos, como bien decía el comisario, en la misma dirección, si todos empujamos en la misma dirección, probablemente consigamos solventar lo antes posible la situación dramática que hemos vivido como consecuencia de esta catástrofe en forma de enjambre atmosférico o río atmosférico, que han sido prácticamente casi tres semanas de lluvias intensas de manera permanente", ha recordado Moreno

Celeridad en las ayudas europeas

En este punto, el presidente ha recordado a Hansen la importancia de que las ayudas lleguen lo antes posible: "Deseamos pedirte una cosa también, que sé que peleas mucho en ese campo, en el tema de la burocracia, querido comisario, es muy importante y nos lo aplicamos nosotros mismos también y al Estado. Tenemos que hacer un esfuerzo para que intentar simplificar al máximo estas ayudas, porque si ponemos dinero, que lo ponemos y es real, pero al final el dinero tarda un año en llegar o un año y medio, pues pierde, en gran medida, pierde la efectividad que pueden tener esos recursos".

"Vamos a intentar entre todos simplificar los trámites para que esas ayudas puedan llegar lo antes posible y sean útiles y sean eficientes", ha dicho el presidente. "Por muy buen informe que te haga tu equipo, que tienes equipo maravilloso, nunca es igual que venirte aquí a tocar, comerte una mandarina de las que te has comido, que no vas a probar una más buena que esa, y ver exactamente in situ el daño que hay y que te lo expliquen además los trabajadores. Eso sí que supera cualquier informe, porque eres consciente de la realidad que vivimos", ha concluido el presidente dirigiéndose a Hansen.