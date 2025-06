La Junta de Andalucía acusa al Gobierno central de retirar cuatro medios áereos de apoyo frente a los incendios

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha recriminado este martes al Gobierno que haya retirado cuatro medios aéreos de apoyo al dispositivo del Plan de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), por cuanto ha pasado de los siete que cedió a los Centros de Defensa Forestal (Cedefo) en la campaña de 2024 a los cuatro previstos para este año.

"Por qué nos han quitado cuatro medios aéreos", se ha preguntado Sanz durante su comparecencia parlamentaria en la comisión del ramo a una pregunta del Grupo Socialista, al que ha instado a que "llame al Ministerio" y así "nos repongan los medios que nos han quitado", haciendo alusión a la retirada de un helicóptero ligero que hubo en 2024 en el Cedefo de Carcabuey (Córdoba), un helicóptero semipesado en Jaén, un avión anfibio pesado en el Aeropuerto de Málaga y otro avión de carga en tierra, que no estarán esta campaña.

Además de esa merma de recursos procedentes del Estado para el Infoca, Sanz ha acusado al PSOE de seguir "una estrategia muy fea", convencido de que su actitud es "desprestigiar un dispositivo que es brillante, ejemplar", antes de recriminarle a esta partido su planteamiento de "acoso y derribo" e instarles a que "dejen de machacar el Plan Infoca", informa Europa Press.

El consejero de la Presidencia ha proseguido reclamando que "respeten el plan", a partir del consejo de que "no metan la política en las cuestiones de emergencia" y ha apelado a su pasado en la oposición para afirmar que "cuando iba al Infoca, a los incendios, era para aplaudir".

Ha reprochado una situación vivida en la Cámara autonómica acerca de que "un diputado me amenazó con como pase algo", para replicar aquí que "el riesgo cero no existe". "La perfección no existe", ha afirmado Sanz, quien ha culpado al Grupo Socialista de la herencia recibida en "cuestiones que dejaron ustedes pendientes", antes de defender que un crecimiento presupuestario del 6% del dispositivo para este ejercicio, con 14 millones más, y presumir que sus 256 millones de presupuesto supone la mayor dotación de su historia, así como ha reivindicado que la partida de prevención supera a la de extinción.

La diputada socialista Pilar Navarro ha recordado el contexto de presentación del Plan Infoca de 2025 para plantear que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo hizo rodeado de "bomberos manifestándose por la falta de medios materiales, por la falta de planificación", mientras que ha enumerado las diferentes críticas de los sindicatos hacia el plan de 2025 y ha concluido con ironía, dándole "la enhorabuena por la unanimidad de todos los sindicatos sobre las grandes carencias" del dispositivo.

Ante el reproche de la herencia recibida, Navarro ha replicado a Sanz que "el PSOE dejó un convenio colectivo que tenían que cumplir", en alusión a una gestión hecha en el traspaso que hubo de PSOE a PP en la Junta de Andalucía en enero de 2019.

La parlamentaria del PSOE, tras exponer situaciones como que los bomberos forestales "no tienen el material adecuado, alguno caducado" y que se han vivido situaciones como "furgonetas que no sirven para transportar" a los equipos y acceder a las zonas de los siniestros, ha afirmado que "la Inspección de Trabajo obliga a la Junta a corregir irregularidades en la subrogación" del personal en su trasvase de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencia de Andalucía.