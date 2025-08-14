Estas han sido las temperaturas más altas de este 14 de agosto en Andalucía

Otra jornada de ola de calor en Andalucía con temperaturas por encima de los 40 grados en muchos puntos de la geografía de la comunidad. Las zonas de interior han sido las más afectadas una vez más por unos valores térmicos muy elevados que han obligado a activar los avisos naranja en varias provincias.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de los datos recopilados de sus estaciones de medición, la localidad cordobesa de Montoro es la que ha marcado la temperatura máxima en toda la comunidad. Ha registrado 42,8 grados a las 17:40 de este jueves.

Montoro (Córdoba): 42,8 grados Bailén (Jaén): 42,7 grados Fuentes de Andalucía (Sevilla): 42,5 grados Morón de la Frontera (Sevilla): 42,3 grados Carmona (Sevilla): 42,3 grados Sevilla, Tablada: 42 grados Sevilla, Aeropuerto: 42 grados Andújar (Jaén): 42 grados Puente Palmera (Córdoba): 41,8 grados Córdoba, Aeropuerto: 41,7 grados

Las mínimas siguen dejando temperaturas demasiado altas con valores que se han vuelto a acercar a los 30 grados en muchas zonas. En este sentido, San José del Valle (Cádiz) o en Osuna (Sevilla) no han bajado de 28,6 grados durante la madrugada.

El tiempo para el viernes

Siguen las temperaturas elevadas este viernes, según avanza la AEMET. Se volverán activar los avisos naranja en el Andévalo y Condado en Huelva, en las campiñas sevillana, cordobesa y gaditana así como en el valle del Guadalquivir en Jaén.

Los avisos amarillos afectan a los litorales onubense y gaditano, Sierra Norte y Sur de Sevilla, Los Pedroches y Subbética en Córdoba, Capital y Montes en Jaén, Cuenca del Genil en Granada y Poniente almeriense.