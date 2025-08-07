La Guardia Civil libera a 18 personas explotadas en fábricas ilegales de tabaco en Málaga y Córdoba

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una organización criminal dedicada a la producción ilegal de tabaco falsificado en las provincias de Málaga y Córdoba. Durante el operativo, se detuvo a 21 personas y se liberó a 18 trabajadores de diversas nacionalidades que se encontraban en situación de explotación laboral, sometidos a condiciones infrahumanas en instalaciones clandestinas.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse la presunta instalación de una fábrica ilegal en la provincia malagueña. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre uno de los principales sospechosos, lo que les condujo hasta un segundo centro de producción clandestino ubicado en territorio cordobés. El registro de ambas instalaciones permitió incautar material para la fabricación fraudulenta valorado en más de 3 millones de euros.

Según las estimaciones oficiales, la red criminal tenía capacidad para producir ocho millones de cigarrillos falsificados diariamente, lo que supondría un fraude a la Hacienda Pública que superaría los 2 millones de euros cada día. Los investigadores han comprobado que la organización empleaba métodos engañosos para captar a sus víctimas.

Captación y explotación de trabajadores vulnerables

Los responsables de la red captaban a personas de países asiáticos y de Europa del Este mediante ofertas laborales aparentemente ventajosas. Una vez en España, estas personas eran trasladadas a las fábricas clandestinas donde quedaban retenidas en condiciones de hacinamiento y sometidas a un régimen de explotación laboral.

Las fuerzas de seguridad constataron que los trabajadores eran obligados a cumplir jornadas continuas sin descanso y sin percibir remuneración alguna. Los captores justificaban esta situación alegando que debían saldar una supuesta deuda contraída con la organización, un mecanismo típico en las redes de trata de personas.

Imputación de múltiples delitos

A los 21 detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos y estafa contra la Hacienda Pública, además de contrabando de tabaco, pertenencia a organización criminal y delitos contra la propiedad industrial. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por las Unidades Operativas de Málaga y Sevilla de Vigilancia Aduanera, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Sevilla y el Equipo Roca de Antequera (Málaga).