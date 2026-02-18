Gobierno y Junta rivalizan por las ayudas a los afectados del temporal

Las víctimas del tren de borrascas que ha asolado Andalucía desde el pasado 15 de noviembre han recibido por fin buenas noticias. Porque tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía anunciaron este martes un paquete de inversiones millonarias y de ayudas directas a los damnificados. Dicho de otra manera, María Jesús Montero y Juanma Moreno rivalizaban en la aprobación de planes de obras, ayudas y subvenciones para los sectores más afectados, empezando por el campo y por las personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonizaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar todos los detalles y anunciar una inversión de 7.000 millones de euros con los que se van a atender a los 12.400 afectados por los temporales de Andalucía y Extremadura, y de los que más de once mil son andaluces.

El presidente de la Junta, por su parte, reunía expresamente al Comité de evaluación de daños para anunciar un paquete de 1.780 millones de euros destinados a la recuperación de las infraestructuras que dependen de la administración autonómica así como ayudas a los autónomos y las pymes. Juanma Moreno detallaba que este comité, compuesto por los ocho consejeros con competencias en la materia (Presidencia, Hacienda, Educación, Agricultura, Sostenibilidad, Justicia y Empleo) además del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAMP, lleva trabajando desde hace más de una semana en la evaluación de daños.

El mensaje que ayer lanzaban tanto Juanma Moreno como María Jesús Montero era el mismo: las administraciones van a movilizar todos los recursos necesarios para la reconstrucción de las zonas damnificadas por el tren de borrascas y una buena parte de las mismas serán ayudas directas y no créditos. Y cada uno de ellos en el ejercicio de sus competencias respectivas.

El campo

La mayor parte de los recursos de la recuperación van destinados al campo. Según los datos de la Junta, hay 33.000 explotaciones agrarias afectadas, lo que supone un duro golpe a la economía de un buen número de familias. Eso y que el campo se ha convertido en el principal eje de disputa electoral de cara a las próximas elecciones autonómicas, para las que quedan pocos meses.

El Gobierno central

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley con las ayudas por más de 7.000 millones de euros con compensaciones personales para los desalojados que están exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.

También incluye ayudas destinadas a paliar daños personales, en viviendas, enseres, industrias y servicios. El Gobierno va a multiplicar por cuatro las indemnizaciones que establece la ley para los afectados en este tipo de siniestros, unas ayudas que, además, no computarán como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. Estas ayudas serán asistidas tanto por la empresa pública Tragsa como por Correos, que prestarán su colaboración tanto a los vecinos como a los entes locales.

Asimismo se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales. “Se trata de transferencias, no de préstamos, dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar”, explicaba María Jesús Montero. A los municipios se les ha concedido un més para que terminen de evaluar los daños y puedan terminar de valorar los daños producidos en sus respectivos términos municipales. La vicepresidenta garantizó que el Gobierno va a “anticipar y financiar” el cien por ciento de esas ayudas para daños, “más allá de la legislación general que planteaba un 50% de anticipo y un 50% de ayuda”.

Eso además de que el Gobierno ha aprobado limitar durante una semana el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y de Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población.

Las medidas anunciadas por el Gobierno central El campo. 2.874 millones para compensar pérdidas El Ministerio de Agricultura va pagar entre 5.000 y 25.000 euros para compensar la pérdida de renta agraria. Los caminos agrícolas recibirán 600 millones y la compensación por la pérdida de la flota pesquera asciende a diez millones de euros. Hay otros cien millones en créditos ICO. Alojamiento.150 euros por persona y día para los desalojados Los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas ( más de 11.000 andaluces) recibirán 150 euros por persona y día que estuvieran fuera de sus domicilios. Estas compensaciones están exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades. Viviendas y enseres. Se cuadruplican las indemnizaciones de la ley La indemnización por destrucción total de vivienda pasa, según estos baremos, de 15.120 euros a 60.480. La ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda, pasa de 5.160 euros a 20.640 y la compensación por daños en enseres aumenta de 2.580 euros a 10.320. Transportes. 163 millones para las carreteras y las vías de tren Para la reparación de la red de carreteras del Estado se van a destinar 95,6 millones de euros. Para la recuperación de las vías del tren, Adif dispondrá de 67,6 millones de euros. Otros 91 millones de euros se destinarán a las obras de las confederaciones hidrográficas. Hacienda. 940 millones en bonificaciones y ayudas El sector turístico contará con 140 millones de euros para sus empresas y autónomos. Otros 320 millones es el coste de las exenciones fiscales en la renta y las bonificaciones por el IBI de las viviendas afectadas. A eso se suman 500 millones para las entidades locales.

La Junta de Andalucía

El salón principal del Palacio de San Telmo era el escenario elegido por Juanma Moreno para presentar su Plan Andalucía Actúa que cuenta con una inversión inicial de 1.780 millones, “de ayudas directas y no de créditos para los afectados”.

Moreno explicaba que se ha vivido una situación “insólita” ya que se han producido emergencias simultáneas hasta en seis provincias andaluzas a causa de las distintas tormentas; igual de insólita será la modificación del Presupuesto de la Junta 2026 ya que se van a utilizar todos los remanentes disponibles para el primer paquete de ayudas; se seguirá evaluando y si es necesario se ampliarán las partidas.

El objetivo del Gobierno andaluz es que las obras estén en marcha en un mes o mes y medio y pedía “paciencia y confianza” a los andaluces ya que habrá que hacer una tramitación administrativa de urgencia y hay obras más complejas que necesitarán más tiempo para adjudicarse y ejecutarse. Lo que sí quedaba claro es que la convocatoria electoral prevista de la primavera no interrumpirá este plan de recuperación, ya que se podrá seguir licitando y adjudicando estos trabajos que son de emergencia, aunque la Junta esté en funciones tras la firma del decreto de convocatoria electoral.