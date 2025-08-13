El Gobierno andaluz insiste en pedirle al Ejecutivo el 50% de la financiación para la dependencia

La consejera de Inclusión Social del Gobierno de la Junta de Andalucía, Loles López, ha afirmado que "va a pelear por vía institucional o administrativa" que el Ejecutivo central disponga en el sistema autonómico de dependencia el 50% para financiar el servicio al igual que se ha comprometido con el País Vasco.

En una entrevista con Europa Press, López insiste en que Andalucía "pone el doble que el Gobierno central en dependencia" y que "es muy duro" ver cómo el Ejecutivo firma un convenio con el País Vasco para afrontar la dependencia a partes iguales. La consejera ha señalado a la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz: "Me rebelo, es muy duro ver cómo el Gobierno central, la señora Montero, que es la que se va a presentar por Andalucía a las elecciones, se sienta con el Gobierno vasco y acuerde el pago del 50% de la dependencia y trata a los andaluces con la punta del pie. ¿Y a nosotros no por qué? ¿Por el sillón de Sánchez?"

El Gobierno andaluz defiende que no quiere "ni más ni menos que nadie, quiere lo mismo. Porque además nos tiene que pagar el 50%, es su responsabilidad. Y si se lo va a pagar el País Vasco, a Andalucía también". La consejera asegura que va a "pelear por lo que es de los andaluces" y recuerda que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, siendo portavoz del PP en el Parlamento andaluz, apoyó reclamar al entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy una financiación justa para la comunidad andaluza.

López ha afirmado que no dará "marcha atrás" en el modelo de gestión de la dependencia, que cuenta con una nueva aplicación informática y que ha planteado un plan para reducir a una única visita la valoración de los dependientes, porque "está convencida" de que "viene a mejorar la situación de las personas" y porque el anterior "no funcionaba". "Cambiar un sistema de la dependencia es muy complicado. Andalucía es el sistema de dependencia más grande de España y cambiarlo es difícil y requiere tiempo".

Sobre la cuestión de las abultadas listas de espera, "otro caballo de batalla", ha calificado López. En la actualidad, el tiempo medio de espera se sitúa en los 574 días. "Es verdad que hay que seguir bajando, pero veníamos de 1.275 días", ha expuesto la consejera, quien se ha referido igualmente a los beneficiarios del sistema. A 30 de junio, Andalucía cuenta con 302.871 beneficiarios frente a los 212.241 de 2018 y 455.031 prestaciones frente a las 279.272 de 2018, "más beneficiarios y prestaciones que nunca".

"En el último periodo de la etapa del PSOE se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema. En dependencia hay que seguir mejorando, pero cuando una escucha las barbaridades del PSOE viniendo de donde vienen...", reprocha López.

El PSOE-A se refiere a "15 andaluces fallecidos al día esperando la ayuda"

La consejera de Inclusión social se ha referido a las críticas vertidas días atrás por el PSOE, que criticó el funcionamiento del sistema de dependencia por el "caos" y el "colapso". El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A y parlamentario por Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado la "intolerable" gestión del Gobierno andaluz, con "15 andaluces fallecidos al día esperando una ayuda y 20.000 personas mayores de 80 años en lista de espera" y pidió que se "tomen cartas en el asunto".

El dirigente socialista calificó de "cortina de humo" el cese de director de la Agencia de la Dependencia de Andalucía por parte del Gobierno andaluz para "tapar" esta situación y exigió a la Consejería de Inclusión Social que dotara al sistema de "recursos suficientes" para prestar el servicio a todas las personas que figuran en las listas de espera y "evitar que sigan falleciendo andaluces sin ser atendidos".

El portavoz socialista incidió en las 12.556 personas mayores de 80 años que figuran en la lista de espera en Andalucía "aún sin valorar". Además, otras 7.000 personas, también mayores de 80 años, estarían pendientes de la asignación del recurso y de la prestación de la Dependencia, denunció Ruiz Espejo.