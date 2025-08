Feijóo muestra sus cartas con Juanma Moreno: lo apoya como líder entre sus barones

No ha sido casual; estaba en los papeles que ha seguido durante su balance del curso político en la rueda de prensa que ha dado en la sede nacional del PP en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que avala la estrategia que ha iniciado el presidente andaluz Juanma Moreno frente al cupo catalán. Y lo ha hecho a su estilo, es decir, sin mentarlo directamente pero dejando claro que comparte sus posiciones. "Confío en poder parar" el acuerdo de financiación singular pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, ha dicho, destacando también que el "suicidio" del PSOE "no es una prioridad" para los presidentes Barbón y García Page, los dos barones que públicamente se han rechazado la propuesta planteada por Moreno de trabajar en una "alianza común".

Algunos barones del PP también han evitado públicamente apoyar al presidente andaluz en esta iniciativa; demasiado protagonismo político en este momento en un asunto que es clave en la situación política nacional. Es más, había algunas críticas internas por el protagonismo que buscaba Moreno en un debate que afectaba a todos los presidentes autonómicos. El andaluz no es nuevo en política y había hablado con Feijóo antes de plantearlo públicamente. El presidente popular sabe de más que tiene en Juanma Moreno uno de sus principales pilares, no sólo por su mayoría absoluta, (que también tiene en otros territorios como Galicia o Madrid) sino por la especial relación que ambos mantienen.

Y si los socios independentistas del PSOE, con Junqueras a la cabeza, daban un balón de oxígeno en Andalucía a la ministra de Hacienda asegurando que está frenando el cupo catalán "porque actúa como candidata de Andalucía", Feijóo hacía lo propio con Juanma Moreno. "El sistema de financiación no es un sistema de territorios, es un sistema de personas, y hemos de pararlo. Yo no soy pesimista, creo que lo vamos a parar. La señora vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no puede volver a Sevilla si firma ese acuerdo. Ni a Sevilla ni a ninguna otra provincia andaluza", decía el presidente popular ante los medios de comunicación.

El argumentario del presidente popular contra la financiación singular de Cataluña era, además, el que más gusta en Andalucía, "un sistema así significa que los que cobren más tendrán mejor sanidad, mejor educación y mejores políticas sociales" que los que tengan menos. "No tiene ningún sentido que una persona que cobre un millón de euros tenga mejor sanidad que una persona que cobre 20.000 euros", insistía.