La falta de enfermeras es un mal crónico en Andalucía

Las enfermeras escasean en Andalucía. La tasa de estas profesionales en los centros sanitarios andaluces sigue siendo un año más una de las más bajas de España, convirtiéndose en un fenómeno crónico. El problema no es menor: hay investigaciones que vinculan la falta de enfermeras a un empeoramiento de la salud y que, al contrario, aumentar las cifras de enfermeras "salva vidas", resume el Consejo General de Enfermería.

El organismo enfermero ha publicado este jueves las cifras del personal sanitario de 2024 en España. La tasa de enfermeras en Andalucía, referida a colegiadas no jubiladas, es de 5,56 por mil habitantes, siendo la comunidad autónoma con el tercer ratio más bajo, igualando a la Comunidad Valenciana (5,56) y superando a Galicia (5,16) y Murcia (4,99). Los mejores números en España están en Navarra (8,92), País Vasco (8,09) y Canarias (7,55). El promedio de todo el país es de 6,36 y el de la Unión Europea es de 8,19.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha definido la situación de “gravísima" y no sólo en España. "Estamos asistiendo a un deterioro de la profesión en todos los países y, en vez de potenciar la figura de la enfermera, cada vez se la debilita más. Sin enfermeras no hay salud y sin salud no hay futuro", ha afirmado en la presentación de los datos el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Taya, quien ha añadido que estas cifras indican "el total desprecio por la enfermería" y que "a corto plazo nos arrepentiremos”, informa la organización en una nota.

El problema de la escasez de enfermeras se agudiza durante el periodo vacacional. Los dirigentes enfermeros señalan la dificultad de la sustitución de las plazas a causa de la comentada falta de profesionales, la deficiente planificación de las administraciones y de la precariedad en la profesión. Esta situación empeora en regiones como Andalucía. Las consecuencias son desalentadoras. El Ministerio de Sanidad registró la emigración de más de mil enfermeras andaluzas en su informe estudio más reciente.

Aparte de las diferencias con las cifras europeas, el informe del consejo de enfermeros releva también “enormes desigualdades" entre las comunidades autónomas. Esta desigualdad también se produce entre las provincias. Aunque la media andaluza es de 5,56 enfermeras por cada mil habitantes, algo mayor que el pasado año, las cifras más altas se encuentran en las provincias de Córdoba y Jaén (ambas con un ratio de 6,20) y la más baja está en Almería (4,77). Por debajo de la media están también Huelva (5,24), Sevilla (5,37) y Málaga (5,44).

Sobre la importancia de mantener una tasa de sanitarios acorde a las necesidades hablan más y más estudios. La evidencia científica es cada vez mayor. La presencia de enfermeras "evita comorbilidad, mortalidad y los costes asociados que aparecen por no cuidar de forma adecuada a los pacientes", ha subrayado el secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso.

Como prueba han mencionado un estudio publicado hace pocas fechas por investigadores del Reino Unido en la revista British Medical Journey, que asocia la falta de profesionales con el riesgo de muerte de los pacientes y demuestra los beneficios de revertir esa escasez. Realizado sobre 625.000 pacientes británicos entre 2015 y 2020, el estudio revela que, cada día que un paciente estuvo expuesto a la falta de enfermeras en los cinco primeros días de ingreso, el riesgo de muerte se incrementó un 8% y el de reingreso un 1%. Revertir la escasez de enfermeras tendría un coste de 232 euros por ingreso, que "puede parecer mucho", pero evitaría 6.527 muertes al año y se ganarían 44.483 años de vida saludable.