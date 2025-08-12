Los embalses andaluces encadenan trece semanas perdiendo agua

El nivel de los embalses andaluces descienden al 55,2% después de perder 202 hectómetros cúbicos (hm3) en una semana, un periodo del año marcado por las altas temperaturas y por la práctica nula presencia de precipitaciones. Las presas andaluzas, que encadenan trece semanas perdiendo agua, almacenan 11.385 hm3, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico analizados por Europa Press.

Las reservas hídricas situadas en la comunidad andaluza superan el porcentaje registrado a esta misma fecha de 2024, cuando se encontraban con 8.025 hectómetros cúbicos y al 38,9% de su capacidad. También siguen estando por encima la media de la década (43,1%), una barrera que se superó el pasado marzo, mes en el que se produjeron copiosas lluvias. Todas las demarcaciones de la región acumulan un volumen de agua superior a los valores medios de la última década.

La cuenca del Guadalete-Barbate es la que dispone de menos agua

Los embalses situados en la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, concentran la pérdida de 99 hm3 de agua en la última semana. Con 3.916 hm3 de almacenamiento, la reserva ha descendido al 48,7%, superando la media de los diez últimos años (3.328 hectómetros cúbicos) y mejorando en 957 hm3 el nivel de hace un año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada era de 2.959 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza desciende al 50,8% de su capacidad después de perder nueve hm3 en una semana, bajando así a los 597 hectómetros registrados. Su reserva presenta 273 hectómetros más que en la misma fecha del pasado año, cuando se situaba en 324 hectómetros, y supera la media de los últimos diez años (525 hm3).

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras sufren una pérdida de dos hectómetros cúbicos y cuentan ahora con 180 hm3, por lo que bajan al 78,6% de su capacidad y siguen por encima de la media de los últimos diez años (168 hm3). La situación es peor con respecto a la misma semana de 2024, cuando registró los 187 hm3.

La demarcación de Guadalete-Barbate ha perdido 29 hm3, quedándose así al 46,6% de su capacidad, con 770 hm3. La reserva cuenta con 367 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situó en 403 hm3, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (722 hectómetros).

Los embalses del Guadiana han sufrido una pérdida de 162 hm3 en una semana, cuando registró 6.084 hm3, alcanzando actualmente un total de 5.922 hm3. La reserva hídrica se encuentra al 62% de su capacidad, descendiendo un 0,9% con respecto a la semana anterior. Las reservas actuales superan la media de los diez últimos años (4.146 hectómetros cúbicos); y mejoran en 1.771 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.151 hm3.