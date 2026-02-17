Los desalojados por las borrascas en Andalucía recibirán del Gobierno 150 euros por persona y día

El Consejo de Ministros ha dado luz verde mediante un real decreto ley a las ayudas por más de 7.000 millones de euros para los afectados por las últimas borrascas. Entre otras ayudas, los vecinos que hayan tenido que ser desalojados de sus viviendas (hasta 12.400 en todas las comunidades autónomas de los que más de 11.000 son andaluces) recibirán 150 euros por persona y día que estuvieran fuera de sus domicilios. Como ejemplo, una familia de cuatro miembros de la localidad de Grazalema que han estado diez días en el pabellón de Ronda percibiría hasta 6.000 euros. Estas compensaciones están exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.

Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que considera que "los recursos movilizados permitirán cubrir los daños generados en los municipios, compensar a las personas desalojadas por estos fenómenos y mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios y el sector agrícola y el pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos". "El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción", ha añadido Montero, que ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que suscriban el pacto de Estado contra la emergencia climática que ha propuesto el Gobierno. "La realidad no se puede poner en duda", ha dicho al referirse a la sucesión de borrascas.

También se añaden ayudas destinadas a paliar daños personales, en viviendas, enseres, industrias y servicios. El Gobierno va a multiplicar por cuatro las indemnizaciones que establece la ley para los afectados en este tipo de siniestros, unas ayudas que no computarán como ingresos a la hora de percibir el Ingreso Mínimo Vital. Estas ayudas serán asistidas tanto por la empresa pública Tragsa como por Correos, que prestarán su colaboración tanto a los vecinos como a los entes locales.

La indemnización por destrucción total de vivienda pasa, según estos baremos, de 15.120 euros a 60.480. La ayuda por daños que no afecten a la estructura de la vivienda, pasa de 5.160 euros a 20.640 y la compensación por daños en enseres aumenta de 2.580 euros a 10.320.

Asimismo se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de las infraestructuras municipales. "Se trata de transferencias, no de préstamos, dinero que los ayuntamientos no tendrán que devolver, aunque sí justificar", ha concretado Montero. Estas localidades afectadas todavía faltan pro ser evaluadas para lo que se concede el plazo de un mes hasta que se terminen de valorar los daños producidos en sus respectivos términos municipales. La vicepresidenta ha garantizado que el Gobierno va a "anticipar y financiar" el cien por ciento de esas ayudas para daños, "más allá de la legislación general que planteaba un 50% de anticipo y un 50% de ayuda".

Tal y como le solicitó su homóloga en la Junta de Andalucía, el Gobierno acepta que el superávit de 2025, cuando se disponga del dato definitivo, se utilizará para inversiones encaminadas a resarcir los daños causados por las borrascas. También recoge otra de las medidas pedidas por el Ejecutivo andaluz, relativa a la flexibilización de la regla de gasto para comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas. Las ayudas aprobadas contemplan también un plan de empleo financiado con 50 millones que irá dirigido a los ayuntamientos afectados.

Medidas fiscales

En el apartado de medidas fiscales y de Seguridad Social, las ayudas incluyen la exención del pago del IBI y la reducción en el impuesto sobre actividades económicas para el 2026 y una reducción del módulo del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias. "Este conjunto de medidas y de exenciones fiscales va a suponer un ahorro para estos contribuyentes de unos 350 millones de euros", ha dicho Montero. Se contempla la prestación del cese de actividad hasta el 31 de mayo para autónomos afectados, exenciones a empresas en ERTE por causa mayor o aplazamiento en las cuotas de Seguridad Social.

En agricultura y pesca, se han aprobado más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones y 10 millones para armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y de Huelva por el amarre de la flota. Se reducen de 30 a 5 el número de peonadas para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios que residan en los municipios afectados. Se destinarán 600 millones a la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 a la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transporte.

Los negocios como la hostelería y el comercio minorista dañados por las inundaciones percibirán ayudas directas por 120 millones y líneas de financiación ICO de 100 millones para daños agrarios y para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros. "Quiero que todos los vecinos de estos municipios se puedan beneficiar de un paquete de medidas que suman más de 7.000 millones de euros puestos a disposición de la comunidad autónoma de Andalucía y de Extremadura", ha resumido Montero.