El curso escolar comienza en Andalucía el 10 de septiembre para Infantil y Primaria

El curso escolar 2025-2026 dará comienzo en Andalucía en septiembre y lo hará de modo escalonado. Los más madrugadores serán los alumnos de Enseñanzas Deportivas, que inician el lunes 1 de septiembre, mientras que los estudiantes de Educación Infantil y de Primaria empezarán el miércoles 10 de septiembre.

Cinco días más tarde, el lunes 15 de septiembre, lo hará el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas. Por último, el lunes 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Son los datos que proporciona la Consejería de Educación y que ha recogido Europa Press, que informan de que el periodo de vacaciones de Navidad será en Andalucía del 22 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026, ambos inclusive. El 7 de enero será además un día no lectivo en todas las provincias andaluzas, excepto en Granada y Málaga. Las vacaciones de Semana Santa se celebrarán del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, ambos inclusive.

En el calendario escolar del curso 2025-2026 están ya establecidos varios días festivos en los que no habrá actividad lectiva. Entre ellos está el lunes 13 de octubre, jornada a la que se traslada la festividad de la Hispanidad del domingo 12. También figuran como festivos el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos; el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución; y el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Ya en 2026, el calendario contempla como no lectivo el sábado 28 de febrero, Día de Andalucía. Durante la Semana Santa, tampoco habrá clases el jueves 2 de abril, Jueves Santo, ni el viernes 3 de abril, Viernes Santo. Finalmente, el viernes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, también será festivo en todos los centros educativos andaluces.

Los días no lectivos varían además según la provincia. Por ejemplo, además del 7 de enero, algunas provincias andaluzas como Almería, Córdoba, Huelva y Jaén celebrarán el Día de la Comunidad Educativa el 2 de marzo, mientras que Cádiz y Málaga lo harán el 27 de febrero.

La finalización del curso 2025-2026 será el lunes 22 de junio para los estudiantes andaluces de Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Cada municipio puede establecer sus días festivos y no lectivos, conforme a la normativa vigente en Andalucía. Por ello, la Junta de Andalucía ofrece en su página web un buscador de calendarios escolares, que permite consultar de forma personalizada los días festivos aplicables en cada localidad y centro educativo de la comunidad.