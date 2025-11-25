"La condonación de la deuda es corrupción política"

Unos llegan a Andalucía por trabajo, otros por turismo, otros por vínculos familiares, pero a original pocos le ganan a Juan Bravo Baena, que aterrizó en esta tierra por el fútbol sala. Nacido accidentalmente en Palma de Mallorca en 1974 y criado en Valencia, su fichaje por el equipo Jaén Paraíso Interior le abrió las puertas de Andalucía a ese veinteañero que ya no se movió de aquí. En Jaén creó su familia, se formó profesionalmente como inspector de la Agencia Tributaria y se adentró en el mundo de la política. Consejero de Hacienda en el primer Gobierno andaluz de Juanma Moreno, rápidamente fue fichado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en 2022 le convirtió en el gurú económico de esta formación política.

–¿Esperaba la que se ha liado con el fallo condenatorio del fiscal general del Estado?

–En un país normal, cuando un presidente se ha vinculado tanto a la defensa de un fiscal general del Estado que finalmente ha sido condenado, yo esperaba que eso tendría alguna consecuencia más que la simple renuncia del fiscal. El fallo del Supremo lo que acredita es que el Gobierno utiliza cualquier institución para su rédito político, en este caso para atacar a una rival como es Ayuso. Eso supone un ejemplo más de una degeneración institucional jamás vista en este país. A la Justicia hay que respetarla, guste o no el fallo. Pero lo peor es que el propio Gobierno sea el que incite a rebelarse contra las instituciones. Lo hizo en la última Vuelta Ciclista a España y lo han vuelto a hacer ahora con este fallo del Supremo. Que el propio Gobierno intente polarizar a la sociedad no es bueno. Y tampoco es buena la imagen que damos al exterior.

–¿El PP está deseando que el Gobierno central presente sus Presupuestos de 2026 para ver si se estrellan?

–Cualquier gobierno debería aspirar a tener presupuestos. Es más, la Constitución obliga a ello. El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de una política económica de un país. Si no hay presupuestos, no hay política económica. Pero a Sánchez eso le da igual. Y eso es malo para los españoles, por supuesto, y más en el año 2026 en el que los Next Generation se acabarán y ahí veremos de una manera más clara cómo el país se paraliza o se colapsa en el sentido de que no habrá inversiones en aquello que realmente es importante. Pero a Sánchez todo eso le da igual. ¿Qué hará el Gobierno? ¿Presentará los Presupuestos aunque sepa, porque ya se lo ha dicho Junts, que no va a poder sacarlos adelante? Pues, insisto, Sánchez hará lo que le convenga más a él. Hasta ahora no los ha presentado porque no le interesaba pero ahora a lo mejor sí lo hace si le conviene crear una cortina de humo ante algún tema judicial que pueda surgir en los próximos meses por los muchos casos de corrupción que hay en su entorno.

–No me creo que no haya habido conversaciones entre el PP y Junts, aunque sean informales, sobre una posible moción de censura contra Pedro Sánchez.

–Le aseguro que no ha habido nada. Junts pide unas cosas que ellos mismos saben que nosotros no se las podemos dar, y eso lo dificulta todo mucho. Nosotros entendemos que la amnistía y la prioridad de una persona por encima del conjunto de los españoles no se debe negociar. Sánchez no tiene precio y eso lo negocia también. Hay motivos suficientes para presentar una moción de censura, pero nos faltan los votos. Y también hay motivos suficientes para pedir elecciones, porque este país tiene una parálisis absoluta. En el peor escenario posible, a este Gobierno le queda un año y ocho meses. Bueno, pues si Sánchez quiere agotarlos, él sabrá lo que está haciendo sufrir a los españoles. Y cuando llegue el momento, no tenga la menor duda de que eliminaremos todo aquello que ha dividido a los españoles.

–Ponga algún ejemplo de esos elementos de “división”.

–Sacar una ley antiocupación es algo fundamental. Y la Ley de Vivienda no ha dado respuestas, por lo que tendremos que recomponer la situación. También hay que modificar esa Ley de Memoria, porque debe incorporar a todo el mundo y no buscar más la confrontación. A diferencia de Sánchez, que quería levantar un muro entre los españoles, nosotros apostamos por tender puentes, que es lo que la gente nos está pidiendo.

–Si la ministra Montero presenta un nuevo plan de financiación, ¿el PP al menos se lo va a leer?

–Por supuesto. Es más, nosotros ya le hemos presentado el nuestro, pero ella sigue sin contestarnos. Claro que si nos hace alguna propuesta la estudiaremos y buscaremos el encuentro. De hecho, algunas de las cosas que ha planteado la decíamos nosotros en nuestro documento. Nosotros creemos que hay dos sistemas: el que aprobaron ellos en 2009 tras cerrarlo con Esquerra y que fue aprobado por el 53% de los parlamentarios, y el que presentó el presidente Aznar, que superó el 90% de apoyos. Nosotros apostamos más por este modelo. Pero es esencial un nuevo sistema de financiación con más recursos para que las comunidades autónomas puedan hacer un mayor esfuerzo en sanidad y dependencia. Y si este Gobierno no saca ahora ese nuevo sistema de financiación, nosotros lo haremos en el primer año de Feijóo en la Moncloa.

Juan Bravo es el responsable de Hacienda del PP nacional desde el año 2022. / Lourdes de Vicente

–Es usted también el coordinador del PP en materia de vivienda. ¿Qué soluciones plantea para un problema tan serio?

–En España hacen falta 700.000 viviendas más, entre otras cosas porque han venido 2,6 millones de personas a vivir, porque las unidades familiares hoy son más pequeñas y porque la gente tiene más movilidad. Entonces, está claro que el problema es de oferta y hay que construir vivienda con todas sus variables. Aparte hay que dar seguridad jurídica. No puede ser que hayan desaparecido 140.000 viviendas porque la ocupación está mermando la seguridad de la gente. Nosotros hemos presentado una ley de ocupación que es igual a la que llevaba el PSOE en su programa electoral, pero nos la tienen bloqueada. Y junto a ello hay que conseguir bajar los impuestos, por lo menos en estos momentos, para que la gente pueda acceder a una vivienda, sobre todo a la de protección pública. Ello permitiría que no se tocasen los precios.

–¿Preocupa al PP que Vox haya cogido la bandera de los indignados con la inmigración?

–El PP ha presentado el único proyecto sensato en materia de inmigración. Aquí hay unos, los del PSOE, que dicen que entren todos y otros, los de Vox, que dicen que no entre nadie. Nosotros proponemos una inmigración ordenada y legal. Que vengan los que el país necesite y con las mayores garantías para su empleo y su familia. Por ejemplo, hace falta gente en la construcción y se está formando a trabajadores en Perú y Colombia para que vengan y además con sus contratos. ¿Eso no interesa a nadie? ¿Ni que vengan médicos formados? Claro que interesa. Y si delinquen, a su país. Porque para tener derechos también hay que tener obligaciones.

"Con lo del cribado y con lo de Almería la gente pedía respuestas, y Juanma Moreno las ha dado de manera rápida, directa y en primera persona"

–Pensando en clave andaluza, ¿cuánto daño han hecho al PP el caos en el cribado del cáncer de mama y el caso Mascarillas en la Diputación de Almería?

–Son elementos que evidentemente tienen un desgaste, pero eso le pasa a quien tiene la gestión. Cuando uno tiene que tomar decisiones, muchas salen bien y otras quizás no tanto. Pero cuando eso pasa la gente pide respuestas, y el presidente de la Junta las ha dado de manera rápida, directa y en primera persona. En el caso del cribado, Juanma Moreno ha pedido disculpas, ha escuchado a las organizaciones para pedirles datos, se han asumido responsabilidades, se ha relevado a gente, se ha hecho un plan, se ha aprobado una inversión importante y se ha comunicado. En el otro caso, el de Almería, a los cinco minutos de conocerse los hechos se les suspendió de militancia. Además, el presidente de la Diputación dimitió muchísimo antes que el fiscal general. Ahora, a ver qué sale de las investigaciones judiciales.

–Seguro que en la campaña de las andaluzas el PSOE le echará en cara al PP su negativa a aceptar la quita de la deuda. ¿Cómo le van a explicar eso a los andaluces? Es que son 18.800 millones de euros...

–Es importante recordar que el PSOE no llevaba esa condonación de la deuda en su programa electoral y lo plantea sólo para satisfacer a los independentistas de cara a la investidura de Sánchez. Es decir, que no es bueno para el resto de las comunidades autónomas. Además, después llega la Airef y te dice que esa condonación no supone que esos recursos se puedan utilizar en otro ámbito. Entonces, ¿para qué queremos la condonación? Lo que queremos es un nuevo sistema de financiación y una reestructuración de la deuda para facilitar el acceso a los recursos. La condonación es un precio político y supondrá corrupción política o corrupción económica, pero no es velar por el conjunto de los españoles.

–Dirigentes del PP andaluz están trasladando la idea de que les preocupa más el resultado de Vox en las andaluzas que el del PSOE. ¿No es un riesgo minusvalorar así al Partido Socialista?

–Conociendo a Juanma Moreno y su forma moderada de gobernar, le aseguro que jamás minusvalorará a nadie. Pero también es cierto que es muy difícil que la gente de aquí entienda al PSOE que representa María Jesús Montero cuando es ella quien le promete a los catalanes una condonación y un cupo independentista, y cuando en siete años y medio no ha sido capaz de traer un sistema de financiación que tanto viene reclamando Andalucía. Y la gente tampoco entiende que ella critique la sanidad andaluza cuando fue la de los recortes, quien mandó a 7.700 personas sanitarias a su casa y cuando el montante de los presupuestos en sanidad ha pasado con el Gobierno andaluz del PP de 9.000 a 16.000 millones.